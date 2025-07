Forza Italia Castelvetrano contro la consigliera Vivona. “Non ha titolo per parlare a nome del Partito”

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-23

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa Forza Italia Castelvetrano a firma di Vito Fazzino, Segretario comunale FI Castelvetrano: “Forza Italia sostiene l’amministrazione Lentini; la consigliera comunale Vivona non ha titolo per parlare a nome del partito”.

"In riferimento alle dichiarazioni sulla stampa della consigliera comunale Barbara Vivona, è doveroso fare chiarezza a tutela dell’immagine e della credibilità di Forza Italia e per rispetto dei cittadini di Castelvetrano. Il movimento azzurro è cofondatore della proposta politico-amministrativa guidata dal Sindaco Giovanni Lentini, è rappresentato nella giunta di governo cittadino dall’avv. Monia Rubbino che sta svolgendo il suo mandato con competenza e dedizione al servizio della comunità di Castelvetrano.

Nel massimo consesso civico cittadino la linea politica e il posizionamento di Forza Italia, in perfetta sintonia con la Segreteria Provinciale, sono espressi dalla consigliera comunale Gabriella Marchese, la quale è anche componente della neo Segreteria Comunale eletta nel primo congresso di Forza Italia a Castelvetrano svoltosi l’8 giugno scorso. Registriamo un forte entusiasmo e una crescita costante del partito sul territorio. Ciò premesso, nella qualità di Segretario Comunale di Forza Italia ritengo doveroso sgombrare il campo da equivoci: la linea politica del partito è chiara, coerente con la nostra storia e i nostri valori.

La consigliera comunale Barbara Vivona non ha alcun titolo per parlare a nome del partito. L’elezione in consiglio comunale in una lista di partito non dà diritto di appropriarsi di ruoli di rappresentanza partitica che, in una comunità politica seria e plurale come quella di Forza Italia, si ottengono con il lavoro, l’appartenenza e soprattutto con il merito, seguendo e rispettando le regole e i percorsi previsti dai dettami regolamentari e statutari".