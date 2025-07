Castelvetrano piange Enzo Garifo, apprezzato docente di musica

di: Redazione - del 2025-07-26

È venuto a mancare ieri per cause naturali Enzo Garifo, 72 anni, ex docente di musica molto conosciuto e apprezzato a Castelvetrano. Per moltissimi anni ha svolto il ruolo di docente presso la scuola media Pappalardo. Da qualche mese le sue condizioni di salute erano peggiorate ed ha lottato fino all'ultimo. Una persona stimata da tutti, dall'apparente aspetto "burbero" ma che riusciva a trasmettere ai suoi tantissimi alunni la passione e l'amore per la musica.

I funerali si svolgeranno oggi, sabato 26 luglio alle 15:30 presso la chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano. Ai familiari le più sentite condoglianze dalla redazione di Castelvetranonews.it