Il lettore scrive: "in via Cavallaro a Marinella pericoli per la sicurezza stradale"

di: Redazione - del 2025-07-24

Alcuni lettori ci segnalano una situazione di pericolo nella via Cavallaro a Marinella di Selinunte. Zona tanto discussa nei mesi scorsi per via della ciclabile e del senso unico che dallo scorso mese di aprile è stato tolto ed è stato ripristinato il doppio senso di circolazione.

"Doppio senso, segnaletica, illuminazione, vegetazione a bordo strada, segnaletica orizzontale che indica una ciclabile che di fatto non esiste, senso civico degli automobilisti che sfrecciano come se fossero sul kartodromo. Pericoli che potrebbero far succedere delle tragedie".