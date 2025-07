Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

di: Redazione - del 2025-07-29

Possibilità di parcheggiare in via Marco Polo a Marinella di Selinunte anche sul lato destro e meno multe. A chiederlo all’Amministrazione comunale, per il tramite della nostra Redazione, sono alcuni commercianti della zona:

“Caro Direttore, chiediamo, con rispetto del lavoro dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale, che venga prevista la possibilità di parcheggiare, anche a pagamento, sul lato destro della via Marco Polo dove i turisti e i nostri impiegati vengono regolarmente contravvenzionati. La sera con l'isola pedonale le macchine non transitano, motivo per cui chiediamo cortesemente che vengano delimitati degli stalli dove si possa parcheggiare dalle 12,30 fino alle 16,30. Favoriamo la permanenza dei turisti senza multarli”.