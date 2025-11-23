Folgore, Salvo illude nella ripresa vince il Bagheria. Quinta sconfitta consecutiva per i rossoneri

di: Redazione - del 2025-11-23

Il vantaggio di Salvo, attaccante castelvetranese, uno di quelli che non ha minimamente mollato, aveva illuso i rossoneri che orfani anche del difensore ucraino Ruslan Grabowskyi e del portiere Keba, disputano un buon primo tempo. Nel finale di frazione, un rigore decretato per fallo del portiere Catania su Giglio, trasformato da Girgenti ristabilisce la parità.

Nella ripresa, con un calo fisico dei rossoneri, Lania e Omar Gueye hanno tenuto alta l'attenzione, i due assieme a Mele, i migliori di Marino in campo, il Bagheria si è riversato nella metà campo della Folgore e con un goal magistrale di Giglio si sono portati in vantaggio. Ennesima sconfitta, la quinta consecutiva ed un ultimo posto in classifica che è alquanto pesante con la penultima posizione adesso a sei lunghezze.