  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Rissa incontro di pallamano costa cara, 14 Daspo emessi dal Questore di Trapani

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-24

Commenti
Immagine articolo: Rissa incontro di pallamano costa cara, 14 Daspo emessi dal Questore di Trapani

Nell’ambito delle attività di prevenzione del fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive, il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore ha emesso nr. 14 provvedimenti di DASPO nei confronti di giovani atleti e spettatori. Tali determinazioni scaturiscono dai fatti accaduti nella giornata dell’11 ottobre scorso, presso il Palazzetto dello Sport di Petrosino, in occasione dell’incontro di pallamano maschile del campionato di serie B tra la squadra locale Il Giovinetto pallamano Petrosino e la Pallamano Aretusa Siracusa.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Nel corso del secondo tempo della gara, infatti, a seguito di un contrasto tra due giocatori avversari,
    si innescava una violenta rissa che coinvolgeva anche gli altri componenti delle squadre presenti in
    campo e nelle rispettive panchine. Durante tali fasi concitate, inoltre, facevano arbitrariamente ingresso sul parquet di gioco altri due soggetti, non presenti nella distinta arbitrale, per prendere parte attiva ai disordini in atto.

    A seguito di accertamenti svolti da personale della D.I.G.O.S. e di un’approfondita istruttoria operata dalla Divisione Anticrimine, si riusciva a risalire all’identità degli atleti coinvolti nonché degli ulteriori due soggetti partecipanti alla rissa, individuandone le rispettive responsabilità. Il Questore, pertanto, rilevato che tali condotte violente hanno rappresentato una reale turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha emesso 12 D.A.SPO. nei confronti di taluni atleti appartenenti alle due compagini sportive, con cui viene fatto loro divieto, per un periodo di 1 anno, di accedere negli impianti sportivi ove vengono disputati incontri di pallamano di qualsiasi serie e categoria organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, inclusi gli incontri amichevoli e quelli disputati dalla Nazionale Italiana di Pallamano, ad esclusione delle gare ufficiali e degli incontri amichevoli in cui è impegnata la squadra di appartenenza.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Tale provvedimento è stato emesso, altresì, nei confronti dei due sopra indicati soggetti, spettatori dell’evento sportivo, ai quali viene inibito l’accesso, per un periodo di 2 anni, agli impianti sportivi
    ove vengono disputati gli incontri di pallamano di qualsiasi serie e categoria organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, inclusi gli incontri amichevoli e quelli disputati dalla
    Nazionale Italiana di Pallamano.

    I provvedimenti in questione mirano, in chiave preventiva, ad evitare che eventuali condotte potenzialmente pericolose sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica possano verificarsi nel corso delle competizioni sportive, che dovrebbero essere sempre caratterizzate da sano agonismo e mai da forme di violenza o disordini. L’attenzione resta, dunque, sempre elevata, anche in ambito provinciale, in particolare nelle realtà più piccole, con il costante impegno della Polizia di Stato profuso a garanzia della sicurezza e della serena fruizione degli eventi sportivi.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

    Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

    Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

    Castelvetrano, droga e armi, carabinieri arrestano due castelvetranesi

    Lube store p1 dal 7 ottobre