  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Folgore, l'ex capitano Gegè Di Ruocco: "La Folgore merita rispetto, si può retrocedere ma bisogna salvare la società"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-25

Commenti
Immagine articolo: Folgore, l'ex capitano Gegè Di Ruocco: "La Folgore merita rispetto, si può retrocedere ma bisogna salvare la società"

Nel corso della trasmissione Sportivamente, in onda il lunedì sera sulla pagina social di CNews.it, è intervenuto l'ex capitano rossonero, Gegè Di Ruocco, sul momento sportivo triste della Folgore, relegata all'ultimo posto in classifica nel campionato di Eccellenza 25/26. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Ho trascorso tanti anni della mia vita lì a Castelvetrano, seguo da quest'estate e ho sentito le ultime vicende che non sono tranquillizzanti. Adesso bisogna aprire un tavolo di confronto, l'unione di tutti quelli che tengono alla Folgore si mettano attorno ad un tavolo e si discuta". Ha esordito Di Ruocco nel suo intervento.

    "Momenti difficili ce ne sono stati anche quando io ho giocato, - continua l'ex capitano rossonero - a Castelvetrano ci sono tante persone che tengono alle sorti della Folgore, la storia della Folgore merita rispetto. Aprire un confronto su delle basi importanti e mettere da parte rancori e polemiche. La priorità è salvare la società, si può retrocedere e dalla retrocessione si può risalire. Ripartire dal settore giovanile". 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    I più letti

    Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

    Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

    Castelvetrano, uomo colto da malore, auto impatta su veicolo parcheggiato

    Castelvetrano, droga e armi, carabinieri arrestano due castelvetranesi

    Maltempo, forte tromba d'aria ha colpito Mazara, danneggiate auto ed attività commerciali

    Lube store p1 dal 7 ottobre