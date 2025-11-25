Folgore, l'ex capitano Gegè Di Ruocco: "La Folgore merita rispetto, si può retrocedere ma bisogna salvare la società"

di: Redazione - del 2025-11-25

Nel corso della trasmissione Sportivamente, in onda il lunedì sera sulla pagina social di CNews.it, è intervenuto l'ex capitano rossonero, Gegè Di Ruocco, sul momento sportivo triste della Folgore, relegata all'ultimo posto in classifica nel campionato di Eccellenza 25/26.

"Ho trascorso tanti anni della mia vita lì a Castelvetrano, seguo da quest'estate e ho sentito le ultime vicende che non sono tranquillizzanti. Adesso bisogna aprire un tavolo di confronto, l'unione di tutti quelli che tengono alla Folgore si mettano attorno ad un tavolo e si discuta". Ha esordito Di Ruocco nel suo intervento.

"Momenti difficili ce ne sono stati anche quando io ho giocato, - continua l'ex capitano rossonero - a Castelvetrano ci sono tante persone che tengono alle sorti della Folgore, la storia della Folgore merita rispetto. Aprire un confronto su delle basi importanti e mettere da parte rancori e polemiche. La priorità è salvare la società, si può retrocedere e dalla retrocessione si può risalire. Ripartire dal settore giovanile".