Folgore, cinquina del Misilmeri. Barraco: "Interruzione del rapporto con Dino Marino. Ciro Scalise nuovo allenatore"

di: Redazione - del 2025-11-30

La Folgore perde malamente in casa contro la Don Carlo Misilmeri al termine di una gara mai messa in discussione. L'undici di Tommaso Napoli chiude la prima frazione sullo 0-3. Nella ripresa un sussulto folgorino con il goal del giovanissimo Gioia prima del quarto e quinto goal degli ospiti. Un plauso ai tifosi rossoneri che sono stati encomiabili fino alla fine nell'ennesima domenica amara per la squadra castelvetranese.

Attraverso la fanpage "Folgorino dal 1945" il Presidente Barraco ha annunciato l'interruzione del rapporto con il tecnico Dino Marino e l'annuncio del nuovo allenatore Ciro Scalise (nella foto sotto tratta da Facebook) che porterà con sè alcuni elementi per rinforzare l'organico. Domani di questo e di tanto altro si parlerà nella puntata di Sportivamente, in onda sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19:20.