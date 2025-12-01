L'atleta Giusy Barraco quarta ai mondiali di Danza Paraolimpica

di: Redazione - del 2025-12-01

Giusy Barraco dopo essere stata pluri campionessa di Nuoto Paralimpico, ha intrapreso un nuovo percorso sportivo, dedicandosi alla Danza Paralimpica. Grazie alla scuola di Danza Dancing For a Dream di Mario Cecinati e Sara Messina Denaro che hanno creduto in questo progetto.

La sua scalata insieme al ballerino Giovanni Paladino della scuola emozione Danza di Marsala inizia senza non poche difficoltà ma la tenacia non la fa arrendere, vince il campionato italiano, secondo posto ai campionati italiani assoluti, che spalancata le porte agli internazionali di Oristano dello scorso settembre dove si qualifica al secondo posto medaglia d'argento e convocazione per la nazionale italiana per i mondiali a Kosice in Slovacchia lo scorso 21 e 22 novembre dove raggiunge un quarto posto al mondo nella disciplina combi danze standard, nono posto al mondo nella disciplina Combi freestyle. Un sogno inaspettato che si realizza.

L'atleta ha voluto esprimere un sentito ringraziamento: "Ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale e il Presidente del consiglio del comune di Petrosino,l'AVIS di Castelvetrano per il loro contributo, inoltre ringrazio le associazioni CNA pensionati, L'associazione ANSPI, l'associazione PNG e la Fondazione ETS di Siracusa nella persona del presidente Pippo Gianninoto e la signora Bernadette Lo Bianco dell'associazione Sicilia turismo per tutti per avermi donato il nuovo abito da danza".

