La Dirty Bike "Castelvetrano" promuove pedalata nell'ambito del progetto Ride4smile, domenica 7 dicembre

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-03

Il 7 dicembre l'Associazione Dirty Bike "Castelvetrano" organizza una pedalata cicloturistica a sostegno del progetto Ride4smile. S'invitano tutti gli appassionati a partecipare e sostenere l'evento che iniziera alle ore 08.30 presso la Zancana Distribuzione di Castelvetrano in via Giovanni Caracci 65... trasforma ogni pedalata in un sorriso!

L'iniziativa coniuga l'attività fisica con la solidarietà. Scopri il progetto Ride4smile: "Unisciti a noi: ogni chilometro conta, ogni sorriso è un traguardo. Il cambiamento comincia con una scelta, quella di partecipare. Iscriviti e diventa parte di una community che corre e pedala per un futuro migliore. Che tu sia un ciclista, un runner, un donatore o un semplice sostenitore, puoi fare la differenza. Ogni iscrizione è un passo in più verso il nostro obiettivo. Pedala, corri, dona, condividi: insieme possiamo trasformare la solidarietà in movimento. Iscriviti ora e dai il via al tuo percorso solidale".

Come funziona

Partecipare è semplice:

Registrati sul sito https://www.ride4smile.org/ inserendo nome, cognome e indirizzo e-mail.

Collega il tuo account Strava oppure inserisci manualmente i km percorsi a piedi o in bicicletta nella tua area personale.

Ogni 4 settimane riceverai un riepilogo via e-mail con i tuoi km percorsi e la donazione corrispondente, che potrai effettuare in sicurezza.