  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

La Dirty Bike "Castelvetrano" promuove pedalata nell'ambito del progetto Ride4smile, domenica 7 dicembre

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-03

Commenti
Immagine articolo: La Dirty Bike "Castelvetrano" promuove pedalata nell'ambito del progetto Ride4smile, domenica 7 dicembre

Il 7 dicembre l'Associazione Dirty Bike "Castelvetrano" organizza una pedalata cicloturistica a sostegno del progetto Ride4smile. S'invitano tutti gli appassionati a partecipare e sostenere l'evento che iniziera alle ore 08.30 presso la Zancana Distribuzione di Castelvetrano in via Giovanni Caracci 65... trasforma ogni pedalata in un sorriso!

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L'iniziativa coniuga l'attività fisica con la solidarietà. Scopri il progetto Ride4smile: "Unisciti a noi: ogni chilometro conta, ogni sorriso è un traguardo. Il cambiamento comincia con una scelta, quella di partecipare. Iscriviti e diventa parte di una community che corre e pedala per un futuro migliore. Che tu sia un ciclista, un runner, un donatore o un semplice sostenitore, puoi fare la differenza. Ogni iscrizione è un passo in più verso il nostro obiettivo. Pedala, corri, dona, condividi: insieme possiamo trasformare la solidarietà in movimento. Iscriviti ora e dai il via al tuo percorso solidale". 

    Come funziona 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Partecipare è semplice:
    Registrati sul sito https://www.ride4smile.org/ inserendo nome, cognome e indirizzo e-mail.
    Collega il tuo account Strava oppure inserisci manualmente i km percorsi a piedi o in bicicletta nella tua area personale.  

    Ogni 4 settimane riceverai un riepilogo via e-mail con i tuoi km percorsi e la donazione corrispondente, che potrai effettuare in sicurezza. 

     

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Zancana day fino al 7 dicembre 2025
  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    26 Novembre - "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    I più letti

    Selinunte piange la scomparsa di Leila, storica figura dell’imprenditoria nel settore turistico

    "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    Castelvetrano piange la scomparsa di Elio Bianco, stimato geologo e docente di Scienze Naturali

    Partanna, carabinieri arrestano 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti

    Shopping Natalizio, da domenica 7 dicembre partirà il servizio navetta per spostamenti Belicittà-Centro Storico

    Lube store p1 dal 7 ottobre