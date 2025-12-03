  • A3 Conad
L'autore castelvetranese Igor Giammanco presenta il suo libro di Poesie

di: Redazione - del 2025-12-03

Commenti
Immagine articolo: L'autore castelvetranese Igor Giammanco presenta il suo libro di Poesie

Igor Giammanco è autore del libro di poesie "Come una cosa del mondo", pubblicato da Puntoacapo Editrice (Collana AltreScritture). Originario di Castelvetrano, ha vissuto nella nostra città fino ai 18 anni, facendoci spesso ritorno.

    • Il libro affronta temi quotidiani e universali — i luoghi, la memoria, i legami, le stagioni dell’esistenza — con una scrittura che alterna immagini concrete e contemplative. Come evidenziato nella prefazione di Dario Talarico, si tratta di un lavoro decennale che privilegia coesione e profondità, costruendo una sorta di geografia emotiva che attraversa corpi, case e distanze.

    Igor parlaci di te, cosa fai nella vita?
    "Sono un libero professionista e mi occupo di Politiche attive del lavoro e formazione professionale. È un ambito che richiede ascolto, cura del linguaggio e attenzione alle persone: elementi che, in qualche modo, si ritrovano anche nella scrittura". 

    • Come nasce passione per le poesie?
    "La passione per la scrittura ce l'ho da quando ho ricordi, anche se più che passione credo sia qualcosa di più simile a un'esigenza. Scrivo da sempre, e negli anni mi sono esercitato, ho acquisito sempre più consapevolezza, soprattutto attraverso le letture di altri poeti e sperimentando anche forme diverse, come la narrativa. La poesia è però sempre stata la mia forma espressiva privilegiata, per la sua capacità di dire l’essenziale con pochi segni, di restituire un’emozione o un’immagine senza mediazioni".

    Che tipi di poesie sono?
    "In sintesi: sono testi per lo più brevi, essenziali, costruiti per immagini. Lavorano sulle piccole cose, sui gesti quotidiani, sulle distanze e sulla fragilità del vivere. Non sono poesie “di racconto” ma di sguardo: cercano una verità minima nelle cose che spesso passano inosservate".

    Progetti futuri?
    "Intanto vediamo come va questo libro, poi nel cassetto comincio ad avere altri testi, vediamo cosa uscirà fuori. Per scrivere Come una cosa del mondo ci ho messo dieci anni, di tempo ne ho ancora molto".

    Una brevissima poesia per Selinunte ce la accenni in due righe (se possibile).
    "Ti riporto alcuni versi di una poesia che è ancora inedita, che parla del sentimento del ritorno, sul quale sto cercando di scrivere e che potrebbe essere il nucleo centrale di una prossima raccolta: 

    Tornare è stare come questi ulivi in attesa di settembre. /  Alla fine tutto raggiunge un abbandono, / una calma obliqua di tramonto. / Io sono come loro, io solo sono, qui, per raccogliermi". 

    Dove vivi?
    "A San Donato Milanese, alle porte di Milano. Prima ho abitato a Padova e prima ancora ho girato un po', dal Belgio alla Macedonia del Nord, con un breve ritorno a casa nel mezzo". 

    Cosa ti manchi della tua terra?
    "Il mare in inverno".

