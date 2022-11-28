"Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

di: Redazione - del 2025-12-02

La professionalità e la capacità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano vengono ancora una volta messe in risalto da una lettera, pervenuta in redazione, dei familiari della Sig.ra Maria Gandolfo che ha rischiato la vita ma grazie al personale medico la donna dopo una degenza di 45 giorni è tornata all'affetto dei propri cari.

"Vogliamo esprimere un ringraziamento al personale dell'Opedale di Castelvetrano per aver salvato la vita a nostra madre arrivata al Pronto Soccorso il 5 settembre con dolore al fianco sinistro. Il Dott. Bartolotta, non convinto, predispone una tac con mezzo di contrasto dove viene evidenziata una emorragia massiva all'addome e in urgenza dopo pochi minuti viene trasferita in sala operatoria dove il Primario di Chirurgia, Dott. Tavormina insieme alla sua equipe, composta dai Dottori Guercio, Rizzuto, Trafficante e Dott.ssa Mirabella eseguono asportazione del rene sinistro e milza. Intervenuto avvenuto con successo, nostra madre è stata trasferita in Rianimazione e monitorata per complicanze dal Primario Dott. Rizzo, Dott Basone e Dott Clemente e tutta l'equipe riescono a farla uscire e portarla in reparto per la riabilitazione dove un altra complicanza un batterio ospedaliero tiene col fiato sospeso i medici. Finalmente dopo 45 giorni viene dimessa con successo. Ci teniamo a ringraziare tutti i medici citati e gli altri non menzionati, tutti gli infermieri e oss, radiologi dell'Ospedale di Castelvetrano per testimoniare sulle nostre spalle l'eccellenza castalvetranese".