Folgore, Marino: "Mancano pure i palloni. I ragazzi sono scesi in campo per me, allenavo 7-8 calciatori"

di: Redazione - del 2025-12-02

All'indomani delle dichiarazioni del Presidente della Folgore, Margherita Barraco, con le quali ha interrotto il rapporto con il tecnico Dino Marino, affidando la squadra al nuovo allenatore Ciro Scalise, il trainer mazarese, intervenuto in diretta, all'interno della trasmissione Sportivamente, è apparso sincero e coraggioso e non è assolutamente facile in un contesto come quello attuale attorno alla società rossonera, mettendo a nudo una situazione insostenibile.

    • "Nell'ultima settimana i rapporti con la presidente si sono incrinati. E' da due-tre settimane che ci alleniamo 7-8 calciatori con la juniores. Ci sono due milioni di problemi, ci vogliono i palloni, no chissà quale cosa, per giocare a calcio ci vogliono i palloni, non è possibile che una squadra di Eccellenza si allena alle 15:30 insieme alla squadra della Juniores, e avere 10 palloni, ed io se faccio un lavoro tecnico devo aspettare la Juniores. Io ci metto sempre anima e corpo, in queste settimane ho avuto modo di conoscere tanti castelvetranesi, che ci volevano aiutare. Poi la Presidente mi diceva che dovevano arrivare alcuni ragazzi dalla Puglia, io non li conosco e non mi vedo in questo progetto. Io avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata l'ultima partita".

    Poi Marino si domanda sul perchè sia stato chiamato. "Perchè sono venuto a Castelvetrano, perchè non si teneva l'allenatore precedente? Mi sento tradito, voglio che la Folgore si salva. Spero e mi auguro perchè ho conosciuto persone che prima erano avversarie, splendide e fantastiche. Chiedo scusa a Castelvetrano per questi risultati, un complimento ai tifosi che nonostante il 5-1 hanno tifato. Un complimento ai ragazzi che mi hanno seguito, non volevano allenarsi e grazie a me e qualche calciatore come Lupo, hanno deciso di fare la partita. E' impossibile allenarsi in 9-10, non avere una sostituzione, sono arrivato fino a questa domenica, purtroppo non c'erano più le condizioni".

