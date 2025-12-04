  • A3 dottor Gianni catalanotto
Fiamma Olimpica a Castelvetrano, programma e percorso del prossimo 15 dicembre

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-04

Commenti
Immagine articolo: Fiamma Olimpica a Castelvetrano, programma e percorso del prossimo 15 dicembre

Il 15 dicembre la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano–Cortina arriva a Castelvetrano. Una giornata di grande valore civico per celebrare lo sport e i suoi valori universali di speranza, inclusione e unità. Castelvetrano si prepara ad accogliere la Fiamma dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, entrando ufficialmente tra le città italiane protagoniste del prestigioso viaggio che attraverserà oltre 300 comuni fino al 6 febbraio 2026. Il 15 dicembre, la Torcia Olimpica percorrerà le vie della città portando con sé un forte messaggio di pace, partecipazione e coesione sociale. 

    • Il percorso
    A partire dalle ore 8.00 di lunedì 15 dicembre, gli alunni delle scuole di Castelvetrano accoglieranno i tedofori lungo il tragitto. La partenza del corteo olimpico è prevista da Viale Roma, nella zona del rifornimento, per poi proseguire secondo il seguente itinerario: viale Roma - Piazza Matteotti - Corso Vittorio Emanuele II, Sistema delle Piazze – Via Garibaldi -  Piazza Dante – Via Campobello fino al comando della Polizia Locale. 

    L’evento coinvolgerà scuole, associazioni e istituzioni della città, in un clima di forte partecipazione coordinati dall’Assessore allo sport avv. Monia Rubbino.  In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica, è stata emanata l’Ordinanza Dirigenziale n. 288/2025, per far fronte alle misure essenziali al fine di garantire la sicurezza dei tedofori, del pubblico e il regolare svolgimento dell’evento.

    • Divieti di sosta – dalle ore 00.00 alle ore 11.00 (o cessate esigenze)

    Con rimozione forzata in:
    • Viale Roma (tratto tra Via Manzoni e Via Vittorio Veneto)
    • Piazza S.J.M. Escrivà
    • Piazza Matteotti (tratto Via Lazzaretto – Via Palestro)
    • Via Vittorio Emanuele
    • Piazza Principe di Piemonte
    • Piazza D’Aragona e Tagliavia (tratto Via Pappalardo – Via La Farina)
    • Via Garibaldi
    • Via Campobello (tratto Piazza Dante – Via R. Chinnici)
    Divieti di transito – dalle ore 06.00 alle ore 11.00 (o cessate esigenze)
    Nelle vie interessate dal percorso della Fiamma, tra cui:
    Viale Roma, Piazza Escrivà, Piazza Matteotti, Via Lazzaretto, Via Sirtori, Via Vittorio Emanuele, Via Pirri, Via Crispi, Via Ugdulena, Via D’Alessi, Via Marconi, Piazza Principe di Piemonte, Via La Farina, Via Pappalardo, Via Garibaldi, Via Rocco Chinnici, Via Campobello fino a Via Papa Giovanni XXIII.
    Sono previste inoltre direzioni obbligatorie nelle aree limitrofe, come indicato nell’ordinanza completa.

    Deroghe

    Il transito è consentito esclusivamente a:
    • veicoli dell’organizzazione;
    • mezzi di soccorso;
    • Forze di Polizia.

    Gli autobus urbani ed extraurbani potranno circolare soltanto nei momenti in cui i tratti stradali saranno liberi dal passaggio della carovana olimpica.

    L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini alla massima collaborazione, al rispetto delle prescrizioni viarie e alla partecipazione a un evento di rilevanza nazionale che rappresenta un onore per la città di Castelvetrano e un’opportunità di orgoglio e condivisione per l’intera comunità.
    Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in caso di ulteriori esigenze organizzative.

