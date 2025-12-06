Folgore, altra cinquina subita. Esordio choc del nuovo corso Scalise

di: Redazione - del 2025-12-06

Presentato ieri ai microfoni della fanpage "Folgorino dal 1945" il nuovo tecnico, il terzo della stagione, della Folgore, Ciro Scalise, esordisce negativamente con un sonoro 5-0 rimediato in casa della Parmonval. Gara che si mette subito in salita per la squadra rossonera con la prima frazione chiusa con il risultato di due a zero per i locali allenati dal giovane Vittorietti.

Nella ripresa la musica non cambia anzi la Parmonval riesce a triplicare e poi nel finale ad incrementare il bottino. Per la Folgore la settima sconfitta consecutiva, l'undicesima su tredici gare disputate ed un futuro sempre più incerto e difficile. La speranza rimane ancorata nelle parole del nuovo allenatore, che proprio ieri ha annunciato l'arrivo di diversi elementi la prossima settimana. Senza importanti rinforzi la retrocessione diretta é molto probabile.