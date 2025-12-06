  • A3 dottor Gianni catalanotto
Folgore, altra cinquina subita. Esordio choc del nuovo corso Scalise

di: Redazione - del 2025-12-06

Folgore, altra cinquina subita. Esordio choc del nuovo corso Scalise

Presentato ieri ai microfoni della fanpage "Folgorino dal 1945" il nuovo tecnico, il terzo della stagione, della Folgore, Ciro Scalise, esordisce negativamente con un sonoro 5-0 rimediato in casa della Parmonval. Gara che si mette subito in salita per la squadra rossonera con la prima frazione chiusa con il risultato di due a zero per i locali allenati dal giovane Vittorietti.

    • Nella ripresa la musica non cambia anzi la Parmonval riesce a triplicare e poi nel finale ad incrementare il bottino. Per la Folgore la settima sconfitta consecutiva, l'undicesima su tredici gare disputate ed un futuro sempre più incerto e difficile. La speranza rimane ancorata nelle parole del nuovo allenatore, che proprio ieri ha annunciato l'arrivo di diversi elementi la prossima settimana. Senza importanti rinforzi la retrocessione diretta é molto probabile. 

