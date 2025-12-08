  • A3 Conad
Trapani, Antonini annuncia l'addio: "Martedì porterò le chiavi al Sindaco"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-08

Commenti
Immagine articolo: Trapani, Antonini annuncia l'addio: "Martedì porterò le chiavi al Sindaco"

Torna a parlare sui social Valerio Antonini il patron del Trapani Calcio e del Trapani Shark e lo fa per un annuncio importante: "Io da martedì mi faccio da parte".

    • Ecco il testo della dichiarazione di Valerio Antonini: "Come pubblicato stasera (ieri sera per chi legge) nel video su X che qualcuno ha erroneamente visto come provocazione, aspetto martedì mattina il Sindaco, o in Comune o dove mi diranno di andare, per consegnare le chiavi simboliche delle due società sportive da cui faccio un passo indietro visto che la Città ritiene che io non sia degno addirittura di fare il Presidente dopo aver vinto 4 trofei in 2 anni e mezzo, 2 promozioni, una semifinale scudetto e quest’anno due squadre assolute protagoniste indebolite solamente tra le varie cose dalla truffa organizzata dal Gruppo Alfieri e coadiuvata dal nostro “amatissimo” Francesco Vulpetti, altro trapanese doc.

    E dopo aver investito oltre 20 milioni di euro in poco più di due anni e mezzo. Striscioni con scritto VENDI E VATTENE in diretta Tv nazionale con una squadra da me costruita che vince 9 partite su 10, con nessun tifoso che fa rimuovere a questi pseudo tifosi lo striscione, e’ la fine di tutto. Io da martedì mi faccio da parte.

    Caro Sindaco, Cari Tifosi, visto che ritenete che io sia il problema e voi la soluzione, un po come per il resto delle problematiche incredibili che vi sono in Citta, ora tocca a voi. Saprete fare sicuramente meglio. Attendo una chiamata in modo che potrò dimettermi subito da Presidente lasciando spazio al Sindaco che così potrà condurre le due squadre sino a giugno. Grazie per l’ascolto".

