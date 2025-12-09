Folgore, momenti di tensione ieri durante e dopo una gara dell'Under 19. Sul posto le forze dell'ordine

di: Redazione - del 2025-12-09

Sono intervenute le forze dell'ordine per calmare gli animi per momenti di forte tensione avvenuti ieri, lunedì 8 dicembre, durante e dopo la gara del campionato Under 19 che vedeva in campo la Folgore ed il Marsala. Una questione che è andata avanti poi, dopo l'intervento dei carabinieri, della polizia e della Polizia Municipale, che hanno permesso di calmare gli animi, sui social con un botta e risposta fra le due società.

Sul caso indagano le forze dell'ordine intervenute. Secondo quanto pubblicato, stamani, dal noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio: "Clamoroso in Sicilia: i tifosi lanciano oggetti contro la squadra avversaria Under 19. La polizia scorta il club fino in autostrada".