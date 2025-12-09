Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

di: Redazione - del 2025-12-09

Giungono alla nostra redazione numerose segnalazioni di furti di motorini idrici, come confermato anche sulla pagina del Sindaco di Castelvetrano.

"Negli ultimi giorni si stanno verificando diversi furti di elettropompe (motorini dell’acqua), con conseguenti e gravi perdite idriche. Si invita la cittadinanza a mettere in sicurezza sportelli e pozzetti dove sono installate le elettropompe, così da prevenire ulteriori episodi. In caso di movimenti sospetti si prega di avvisare le Forze dell’Ordine".