  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-09

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

Giungono alla nostra redazione numerose segnalazioni di furti di motorini idrici, come confermato anche sulla pagina del Sindaco di Castelvetrano. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Negli ultimi giorni si stanno verificando diversi furti di elettropompe (motorini dell’acqua), con conseguenti e gravi perdite idriche. Si invita la cittadinanza a mettere in sicurezza sportelli e pozzetti dove sono installate le elettropompe, così da prevenire ulteriori episodi. In caso di movimenti sospetti si prega di avvisare le Forze dell’Ordine".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Salemi, paura durante i festeggiamenti di San Nicola, 26enne lancia bottiglie di vetro

    Castelvetrano Ricorda, "La malinconica sorte di la “strata di la cursa"

    Castelvetrano, sequestrati oltre 8 mila articoli e giocattoli natalizi dalla GdF

    Chiesti 10 anni all'Olimpionico Nino Pizzolato per violenza sessuale di gruppo

    Castelvetrano, dal 7 dicembre navetta per lo shopping natalizio. Ecco giornate ed orari

    Lube store p1 dal 7 ottobre