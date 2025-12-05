"Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

di: Redazione - del 2025-12-05

"Tutti i giorni i bus si fermano e fanno scendere i ragazzi in piazza Matteotti all'angolo di via Castelfidardo con sosta non autorizzata alle 8 del mattino paralizzando il traffico veicolare". Questa è la segnalazione dei nostri lettori giunta alla redazione.

Numerosi lettori ci segnalano questo disagio quotidiano chiedendo l'intervento della Polizia Municipale per chiedere che la sosta avvenga più avanti nello stallo bus autorizzato dove si fermano regolarmente i bus di linea per evitare una lunga coda nella via Mannone.