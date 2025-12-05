  • A3 Conad
"Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

di: Redazione - del 2025-12-05

Immagine articolo: "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

"Tutti i giorni i bus si fermano e fanno scendere i ragazzi in piazza Matteotti all'angolo di via Castelfidardo con sosta non autorizzata alle 8 del mattino paralizzando il traffico veicolare". Questa è la segnalazione dei nostri lettori giunta alla redazione

    • Numerosi lettori ci segnalano questo disagio quotidiano chiedendo l'intervento della Polizia Municipale per chiedere che la sosta avvenga più avanti nello stallo bus autorizzato dove si fermano regolarmente i bus di linea per evitare una lunga coda nella via Mannone.

