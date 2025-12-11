Fiamma Olimpica a Castelvetrano, Lentini: "Momento di grande valore per Castelvetrano"

di: Redazione - del 2025-12-11

Il Comune di Castelvetrano informa che lunedì 15 dicembre 2025 la nostra città sarà la prima in Sicilia ad ospitare la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, un evento di rilevanza internazionale che porterà grande visibilità al territorio. Partenza ufficiale alle ore 8.00 da Viale Roma (Rifornimento ENI).

Il percorso attraverserà Viale Roma, Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, il Sistema delle Piazze, Via Garibaldi, Porta di Mare e Via Campobello, con arrivo previsto alle ore 8.40 presso il Comando della Polizia Municipale. A seguire, la Fiamma proseguirà verso Selinunte con ingresso al Parco Archeologico alle ore 8.45 circa.

Tutte le scolaresche di Castelvetrano saranno presenti lungo il percorso, trasformando questo momento in una grande festa di comunità.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento:

• Divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 9.00

• Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 alle ore 9.00

Le chiusure temporanee saranno gestite dal Comando della Polizia Municipale.

Il sindaco Giovanni Lentini dichiara: "Il passaggio della Fiamma Olimpica rappresenta un momento di grande valore per Castelvetrano e per tutta la nostra comunità. Saremo al centro di una diretta internazionale che porterà le nostre bellezze all’attenzione del mondo. Ringrazio sentitamente le dirigenti scolastiche per avere accolto l’invito a partecipare con tutte le scolaresche, e ringrazio altresì tutte le Direzioni comunali coinvolte nell’organizzazione e gestione dell’evento e l’intera Giunta per l’apporto che ognuno ha dato alla realizzazione dell’iniziativa".

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa e a vivere insieme questo evento storico per Castelvetrano