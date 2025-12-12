Scende il prezzo dell'Olio d'Oliva, Giaramida: "Mercato all'ingrosso partito da 12 euro ora al di sotto delle 7 euro"

del 2025-12-12

Un vertiginoso calo del prezzo dell'Olio d'Oliva Dop Nocellara del Belice è quanto in questi giorni si apprende anche dai media nazionali. Abbiamo incontrato il proprietario del Frantoio Giaramida di Santa Ninfa, Vito Giaramida, che ha confermato l'abbassamento del prezzo inziale all'ingrosso che si è quasi dimezzato.

"Quest'anno c'era una linea comune per vendere l'olio al frantoio, non meno di €12, che era il prezzo dell'anno scorso. Invece quest'anno si è partiti con un mercato alto, di riflesso dell'anno scorso, parlo da operatore, da tecnico del settore. Si abbandona la vendita di olio al frantoio a questi prezzi e le persone vanno al supermercato a comprare una bottiglia di olio a 4,99. Oggi siamo scesi nel mercato all'ingrosso al di sotto delle 7 euro

"Ci vantiamo del made in Italy - continua Giaramida - però il 70% di noi stessi non fa il lavoro che dovrebbe fare per valorizzare veramente eh il nostro prodotto agricolo. Andate in 10 ristoranti o operatori del settore e vi portano una bustina di olio dentro la plastica vergognosa, con dove l'olio europeo ed extraeuropeo. Dovete pretendere che questi signori portano sul tavolo una bottiglia made in Italy o made in Sicilia quando è siciliano.

"Sotto i 10 euro - conclude il frantoiano - si demoralizza il produttore a curare le proprie terre e di conseguenza ne va, a discapito del territorio dove le persone non fanno più impresa agricola perché abbandonano, non hanno più margini".