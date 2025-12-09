  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, bocciato alla Regione "Il mare e la borgata" progetto per Marinella di Selinunte

(fonte: LaSicilia.it) - del 2025-12-09

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano - come riporta La Sicilia - con il progetto “Il mare e la borgata” che riguarda la frazione marinara di Marinella di Selinunte non è rientrata nella graduatoria finale perché l’idea non ha ottenuto il punteggio minimo utile di 50 punti, come previsto dal bando scaduto lo scorso novembre del Finanziamento Regionale Reimar 2025 redatto dal Dipartimento Pesca Mediterranea dell’assessorato all’Agricoltura e Sviluppo rurale.

    • L’opposizione consiliare tramite la consigliera Enza Viola della Lista Civica Obiettivo Città ha commentato così l’esclusione: «Ancora una volta il nostro Comune perde un’occasione importante per responsabilità dell’Amministrazione. L’avviso Reimar metteva a disposizione risorse significative, fino a 250 mila euro per ogni progetto, per valorizzare le borgate marinare, un settore che per Castelvetrano rappresenta identità, cultura e sviluppo economico. Eppure il progetto Le Borgate ed il Mare è stato dichiarato non ammissibile per non avere raggiunto il minimo punteggio utile. Questo risultato dimostra una mancanza di programmazione e capacità progettuale. Non stiamo parlando di una graduatoria affollata o di mancanza di fondi, parliamo di un progetto che non è riuscito neppure a raggiungere la soglia minima, di quella prevista dal bando. Tutto questo è grave, significa che l’Amministrazione non ha saputo cogliere un’opportunità a fondo perduto che avrebbe potuto portare investimenti e riqualificazione ad una delle zone più delicate e bisognose del territorio».

    La consigliera d’opposizione ha concluso: «Chiederemo spiegazioni dettagliate, vogliamo capire quali criteri non sono stati rispettati, quali errori commessi, e perché non è stata fatta una preparazione adeguata. I cittadini meritano trasparenza ed amministratori all’altezza delle sfide che arrivano dai bandi regionali, ed europei. Perdere finanziamenti significa perdere sviluppo, lavoro, fiducia».

