Castelvetrano piange la scomparsa di Valerio Rizzo, talentuoso musicista e ragazzo amorevole

di: Redazione - del 2025-12-09

Castelvetrano piange la prematura scomparsa di Valerio Rizzo, 32 anni, pianista castelvetranese con esperienze in tutto il mondo e docente presso il Conservatorio di musica “Arturo Toscanini” di Ribera. Un giovanissimo musicista é venuto a mancare, amante del pianoforte, viene ricordato e compianto sui social per una scomparsa avvenuta ad una giovanissima età.

Nel 2022 organizzó un concerto jazz, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della città, San Giovanni, chiamando a raccolta musicisti del calibro di Marco Grillo, Alessandro Presti, Davide Inguaggiato, Nicola Giammarinaro, Roberto Gervasi, Gabrio Bevilacqua e Angelo Sicurella.

Valerio Rizzo si era formato musicalmente all’interno di importanti realtá musicali italiane. I funerali si terranno giovedì alle ore 10.30 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano. Alla famiglia vanno le condoglianze della Redazione.