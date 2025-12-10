  • A3 dottor Gianni catalanotto
Screening cardiovascolare e nefrologico, iniziativa promossa dal Rotary Club

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-10

Immagine articolo: Screening cardiovascolare e nefrologico, iniziativa promossa dal Rotary Club

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Commissione Distrettuale Sport e Salute del Rotary International con il supporto del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, l’avvio di una giornata di screening cardiovascolare e nefrologico, che si terrà il 18 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso il Centro Diaverum di Castelvetrano.

    • Obiettivo: individuare precocemente condizioni di rischio cardio-nefrologico.

    Target selezionato: 

    • - Pazienti di età compresa tra i 35 e i 65 anni, anche asintomatici, con uno o più dei seguenti fattori di rischio:  

      - ipertensione arteriosa  
      - diabete mellito o alterata glicemia  
      - dislipidemia  
      - sovrappeso/obesità  
      - familiarità per patologie cardiovascolari o renali  
      - storia di fumo attivo o pregresso

    Esami e visite previste  

    - Visita cardiologica con ECG  
    - Visita nefrologica  
    - Misurazione pressione arteriosa  
    - Esami ematochimici consigliati da presentare (non obbligatori ma utili se recenti):  
      - Creatinina, azotemia, eGFR  
      - Glicemia, HbA1c  
      - Colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi  
      - Esame urine completo

    Responsabili dell’iniziativa:

    Invitiamo i Medici di Medicina Generale a segnalare pazienti ritenuti idonei alla partecipazione, contribuendo così a una selezione mirata e consapevole, in linea con i criteri clinici indicati.

    L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di screening gratuito nei territori sensibili e di educazione alla salute all’interno delle scuole.

    - Dott. Fabio Triolo – Medico Cardiologo  
    - Dott. Giuseppe Buscaino – Direttore Sanitario e Medico Nefrologo, Ambulatorio Nefrologia e Dialisi Diaverum Castelvetrano
    - Ing. Mario Iannone – Operation Area Manager Diaverum  

    Per adesioni e ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa entro il 10 dicembre 2025.

