Screening cardiovascolare e nefrologico, iniziativa promossa dal Rotary Club
di: Comunicato Stampa - del 2025-12-10
Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Commissione Distrettuale Sport e Salute del Rotary International con il supporto del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, l’avvio di una giornata di screening cardiovascolare e nefrologico, che si terrà il 18 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso il Centro Diaverum di Castelvetrano.
Obiettivo: individuare precocemente condizioni di rischio cardio-nefrologico.
Target selezionato:
- Pazienti di età compresa tra i 35 e i 65 anni, anche asintomatici, con uno o più dei seguenti fattori di rischio:
- ipertensione arteriosa
- diabete mellito o alterata glicemia
- dislipidemia
- sovrappeso/obesità
- familiarità per patologie cardiovascolari o renali
- storia di fumo attivo o pregresso
Esami e visite previste
- Visita cardiologica con ECG
- Visita nefrologica
- Misurazione pressione arteriosa
- Esami ematochimici consigliati da presentare (non obbligatori ma utili se recenti):
- Creatinina, azotemia, eGFR
- Glicemia, HbA1c
- Colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi
- Esame urine completo
Invitiamo i Medici di Medicina Generale a segnalare pazienti ritenuti idonei alla partecipazione, contribuendo così a una selezione mirata e consapevole, in linea con i criteri clinici indicati.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di screening gratuito nei territori sensibili e di educazione alla salute all’interno delle scuole.
Responsabili dell’iniziativa:
- Dott. Fabio Triolo – Medico Cardiologo
- Dott. Giuseppe Buscaino – Direttore Sanitario e Medico Nefrologo, Ambulatorio Nefrologia e Dialisi Diaverum Castelvetrano
- Ing. Mario Iannone – Operation Area Manager Diaverum
Per adesioni e ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa entro il 10 dicembre 2025.