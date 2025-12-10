Selinunte ospiterà la “Festa del Cross” il 21 e 22 febbraio

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-10

Questa mattina il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, insieme all’assessore allo Sport Monia Rubbino, ha ricevuto una delegazione del Comitato Organizzatore della “Festa del Cross”, guidata dal dirigente nazionale nonché presidente regionale FIDAL Totò Gebbia. L’incontro è servito a fare il punto sull’organizzazione dell’evento e a consegnare le maglie e i gadget ufficiali della manifestazione, che si svolgerà il 21 e 22 febbraio all’interno del Parco Archeologico di Selinunte.

La Festa del Cross è la massima rassegna nazionale della corsa campestre, considerata uno degli eventi più prestigiosi dell’atletica italiana. Ogni anno richiama quasi 3.000 atleti, centinaia di società sportive e rappresentative regionali da tutta Italia, e vede la partecipazione dei migliori talenti nazionali, compresi campioni olimpici e azzurri di cross. L’edizione di Castelvetrano offrirà un’occasione unica per coniugare sport, territorio e promozione culturale, mettendo in scena le gare in uno dei siti archeologici più grandi e suggestivi del Mediterraneo. L’evento rappresenta inoltre un forte impulso all’economia locale, consolidando Castelvetrano come centro nazionale dell’atletica campestre.

“Siamo orgogliosi che Castelvetrano e il Parco Archeologico di Selinunte ospitino la Festa del Cross, una delle manifestazioni più importanti dell’atletica italiana, - ha dichiarato il sindaco - è un riconoscimento di grande valore per il nostro territorio, che unisce sport, cultura e identità. Accogliere migliaia di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da tutta Italia significa offrire una vetrina nazionale alla nostra città e dimostrare che Castelvetrano è pienamente in grado di supportare eventi di questa portata. Ringrazio la FIDAL per la fiducia accordata e tutte le strutture comunali coinvolte nel lavoro organizzativo. Siamo pronti a garantire il massimo supporto e a fare di questa edizione una occasione di crescita e di valorizzazione per tutta la comunità.”