  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Selinunte ospiterà la “Festa del Cross” il 21 e 22 febbraio

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-10

Commenti
Immagine articolo: Selinunte ospiterà la “Festa del Cross” il 21 e 22 febbraio

Questa mattina il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, insieme all’assessore allo Sport Monia Rubbino, ha ricevuto una delegazione del Comitato Organizzatore della “Festa del Cross”, guidata dal dirigente nazionale nonché presidente regionale FIDAL Totò Gebbia. L’incontro è servito a fare il punto sull’organizzazione dell’evento e a consegnare le maglie e i gadget ufficiali della manifestazione, che si svolgerà il 21 e 22 febbraio all’interno del Parco Archeologico di Selinunte.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La Festa del Cross è la massima rassegna nazionale della corsa campestre, considerata uno degli eventi più prestigiosi dell’atletica italiana. Ogni anno richiama quasi 3.000 atleti, centinaia di società sportive e rappresentative regionali da tutta Italia, e vede la partecipazione dei migliori talenti nazionali, compresi campioni olimpici e azzurri di cross. L’edizione di Castelvetrano offrirà un’occasione unica per coniugare sport, territorio e promozione culturale, mettendo in scena le gare in uno dei siti archeologici più grandi e suggestivi del Mediterraneo. L’evento rappresenta inoltre un forte impulso all’economia locale, consolidando Castelvetrano come centro nazionale dell’atletica campestre.

    “Siamo orgogliosi che Castelvetrano e il Parco Archeologico di Selinunte ospitino la Festa del Cross, una delle manifestazioni più importanti dell’atletica italiana, - ha dichiarato il sindaco - è un riconoscimento di grande valore per il nostro territorio, che unisce sport, cultura e identità. Accogliere migliaia di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da tutta Italia significa offrire una vetrina nazionale alla nostra città e dimostrare che Castelvetrano è pienamente in grado di supportare eventi di questa portata. Ringrazio la FIDAL per la fiducia accordata e tutte le strutture comunali coinvolte nel lavoro organizzativo. Siamo pronti a garantire il massimo supporto e a fare di questa edizione una occasione di crescita e di valorizzazione per tutta la comunità.”

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Valerio Rizzo, talentuoso musicista e ragazzo amorevole

    Salemi, paura durante i festeggiamenti di San Nicola, 26enne lancia bottiglie di vetro

    Castelvetrano Ricorda, "La malinconica sorte di la “strata di la cursa"

    Castelvetrano, sequestrati oltre 8 mila articoli e giocattoli natalizi dalla GdF

    Chiesti 10 anni all'Olimpionico Nino Pizzolato per violenza sessuale di gruppo

    Lube store p1 dal 7 ottobre