"Ciao Valerio, il 'Poeta del Pianoforte' che emozionava il pubblico con la sua musica intrisa di poesia"

di: Redazione - del 2025-12-10

Commenti
Immagine articolo: "Ciao Valerio, il 'Poeta del Pianoforte' che emozionava il pubblico con la sua musica intrisa di poesia"

Tanto cordoglio e sgomento per la perdita di un giovane di 32 anni figlio di Tommaso Rizzo molto conosciuto, Valerio era un musicista tanto apprezzato, un ricordo del Davis Jazz Club di Palermo.

    • In Memoria di Valerio – Il Poeta del Pianoforte. "Oggi il Miles Jazz Club si stringe nel ricordo di Valerio Rizzo, un pianista straordinario, un giovane talento siciliano. Valerio ci ha lasciati dopo una lotta coraggiosa e dignitosa ma la sua musica, luminosa, elegante, intrisa di poesia, continuerà a parlare per lui. 

    Lo chiamavo “Il Poeta del Pianoforte”, perché Valerio non suonava semplicemente, raccontava. Le sue mani danzavano tra jazz e lirismo, con un tocco raffinato, quasi classico, capace di trasformare ogni nota in un’emozione intima, profonda, impossibile da dimenticare. Ogni volta che suonava al Miles portava con sé una magia speciale: il silenzio rispettoso, l'ascolto trattenuto, il pubblico rapito. Valerio aveva questo dono: trasformare la musica in un luogo dell’anima.

    • Oltre all’artista, ricordo l’uomo: discreto, colto, sorridente, dotato di un savoir-faire raro e prezioso. Il jazz non era solo la sua arte, era la sua voce, la sua identità, il suo respiro. E noi continueremo a celebrarlo, a raccontarlo, a far vivere la sua musica ogni volta che un pianista siederà davanti ai nostri tasti".

    Ciao Valerio.
    La tua poesia non finirà mai.
    Il nostro palco ti ricorderà sempre.

