"Ciao Valerio, il 'Poeta del Pianoforte' che emozionava il pubblico con la sua musica intrisa di poesia"

di: Redazione - del 2025-12-10

Tanto cordoglio e sgomento per la perdita di un giovane di 32 anni figlio di Tommaso Rizzo molto conosciuto, Valerio era un musicista tanto apprezzato, un ricordo del Davis Jazz Club di Palermo.

In Memoria di Valerio – Il Poeta del Pianoforte. "Oggi il Miles Jazz Club si stringe nel ricordo di Valerio Rizzo, un pianista straordinario, un giovane talento siciliano. Valerio ci ha lasciati dopo una lotta coraggiosa e dignitosa ma la sua musica, luminosa, elegante, intrisa di poesia, continuerà a parlare per lui.

Lo chiamavo “Il Poeta del Pianoforte”, perché Valerio non suonava semplicemente, raccontava. Le sue mani danzavano tra jazz e lirismo, con un tocco raffinato, quasi classico, capace di trasformare ogni nota in un’emozione intima, profonda, impossibile da dimenticare. Ogni volta che suonava al Miles portava con sé una magia speciale: il silenzio rispettoso, l'ascolto trattenuto, il pubblico rapito. Valerio aveva questo dono: trasformare la musica in un luogo dell’anima.

Oltre all’artista, ricordo l’uomo: discreto, colto, sorridente, dotato di un savoir-faire raro e prezioso. Il jazz non era solo la sua arte, era la sua voce, la sua identità, il suo respiro. E noi continueremo a celebrarlo, a raccontarlo, a far vivere la sua musica ogni volta che un pianista siederà davanti ai nostri tasti".

Ciao Valerio.

La tua poesia non finirà mai.

Il nostro palco ti ricorderà sempre.