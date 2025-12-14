Folgore, dura 80 minuti la resistenza, Partinicaudace con Mendes espugna il Marino

di: Redazione - del 2025-12-14

Aveva retto bene la difesa della Folgore alle offensive del Partinicaudace che ha creato un bel po di occasioni per portarsi in vantaggio, poi al minuto ottanta da un calcio piazzato alla trequarti, Mendes ha trafitto Castiglione siglando, di fatto, il goal vittoria. Prestazione volenterosa dei ragazzi di Scalise, che hanno subito, specialmente nel secondo tempo, la superiorità tecnica del Partinicaudace. Primo tempo tutto sommato equilibrato con gli ospiti che hanno avuto due palle goal con Calagna e Caronia.

Nella ripresa, i cambi effettuati dal tecnico ospite, hanno portato gli ospiti a riversarsi nella metà campo folgorina. Dal forcing, con numerosi calci d'angolo e punizioni, è nato il vantaggio. Per la Folgore l'ennesima sconfitta casalinga che di fatto chiude il 2025 con zero vittorie, l'ultima risale ai primi di aprile della scorsa stagione sportiva.