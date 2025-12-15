  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Fiamma Olimpica a Castelvetrano, emozionante staffetta per le vie della città

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-15

Commenti
Immagine articolo: Fiamma Olimpica a Castelvetrano, emozionante staffetta per le vie della città

Una folla di alunni e cittadini ha fatto da contorno ad un evento "storico" per la nostra città, l'esordio della Fiamma Olimpica in Sicilia, avviata proprio a Castelvetrano. La nostra redazione sportiva ha seguito da vicino l'evento raccogliendo anche le testimonianze in diretta, tra gli altri, del Sindaco Lentini.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Una manifestazione che è partita dal viale Roma ed è giunta intorno alle 9:20 al Comando della Polizia Municipale con il 14esimo scambio della Fiamma.

    Intorno alle 12 la nostra redazione tornerà in diretta dal Parco Archeologico di Selinunte per la conclusione dell'evento.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Scende il prezzo dell'Olio d'Oliva, Giaramida: "Mercato all'ingrosso partito da 12 euro ora al di sotto delle 7 euro"

    Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Valerio Rizzo. Toccante il ricordo di Don Giuseppe Undari

    Castelvetrano sul ponte più alto del Sud Italia: l’agenzia Citypass Travel entra nella storia di Costa Crociere

    Castelvetrano, morì per una diagnosi errata, l'Asp paga un maxi risarcimento

    Castelvetrano, furto con scasso ad un rifornimento di carburante

    Lube store p1 dal 7 ottobre