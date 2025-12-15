Fiamma Olimpica a Castelvetrano, emozionante staffetta per le vie della città

di: Redazione - del 2025-12-15

Una folla di alunni e cittadini ha fatto da contorno ad un evento "storico" per la nostra città, l'esordio della Fiamma Olimpica in Sicilia, avviata proprio a Castelvetrano. La nostra redazione sportiva ha seguito da vicino l'evento raccogliendo anche le testimonianze in diretta, tra gli altri, del Sindaco Lentini.

Una manifestazione che è partita dal viale Roma ed è giunta intorno alle 9:20 al Comando della Polizia Municipale con il 14esimo scambio della Fiamma.

Intorno alle 12 la nostra redazione tornerà in diretta dal Parco Archeologico di Selinunte per la conclusione dell'evento.