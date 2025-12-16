  • A3 Conad
Salemi, Marcia della Pace organizzata dall’OFS giovedì 18 dicembre

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-16

Commenti
Immagine articolo: Salemi, Marcia della Pace organizzata dall’OFS giovedì 18 dicembre

L’Ordine Francescano Secolare (OFS) fraternità “San Francesco” di Salemi è lieto di invitarvi a partecipare alla Marcia per la Pace “DISARMIAMOCI”, in riscontro dell’iniziativa regionale dell’OFS della Sicilia, “La Staffetta della Pace - Le nuove Sentinelle” di cui all’allegato progetto. Un’iniziativa che desidera coinvolgere tutte le realtà associative del territorio per condividere e promuovere i valori della pace, della fraternità e dell’incontro, nello spirito di San Francesco.

    • La Pace non può essere un sogno lontano, ma un cammino concreto, costruito giorno dopo giorno con gesti di giustizia, riconciliazione, dialogo e perdono. La manifestazione si svolgerà il giorno 18 dicembre c.a. dalle ore 17.30 alle ore 20,30, con le seguenti modalità: punto di ritrovo e partenza Piazza Libertà per proseguire nella via Antonino Lo Presti, percorrerà un breve tratto della via San Leonardo con conclusione nel piazzale della Chiesa nuova della Parrocchia Maria SS della Confusione.

    Sarà un momento di cammino, testimonianza e riflessione, aperto a tutti i cittadini. Il contributo delle associazioni locali è per noi fondamentale; la Vostra presenza arricchirà il significato della marcia e darà voce alla volontà di costruire una comunità più solidale e attenta ai bisogni di ciascuno.

    • Nell’occasione, al fine di rivolgere un appello forte a quanti hanno responsabilità e potere di incidere sui destini dei Popoli e delle Nazioni, verrà proposta la sottoscrizione di un documento con il quale ci si impegna quotidianamente a scegliere la Pace come stile di vita al fine di promuovere la fraternità e la riconciliazione.

    S'invitano pertanto ad aderire all’iniziativa e a confermare la partecipazione tramite email a ofssalemi.cap@gmail.com o contattando il numero 349 8192804.

