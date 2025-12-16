  • A3 Conad
"Messi comunali sanzionati su auto priva di cinture di sicurezza", mozione della consigliera Viola

di: Redazione - del 2025-12-16

Sono stati sanzionati alcuni messi per circolare con auto comunale sprovvista di cinture di sicurezza. Mezzi datati che in quell'epoca non prevedevano la messa in strada con alcuni dispositivi. La consigliera Enza Viola redige una mozione al massimo consesso civico.

    • "I messi comunali svolgono quotidianamente - si legge nel testo della mozione - un servizio essenziale per l’Ente, garantendo la notifica di atti amministrativi e giudiziari e operando frequentemente su tutto il territorio comunale. Per l’espletamento delle proprie funzioni, i messi comunali sono costretti a utilizzare un’autovettura non conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza stradale, in particolare priva delle cinture di sicurezza. Tale situazione continua la mozione - espone i lavoratori a gravi rischi per la propria incolumità e costituisce una violazione delle norme del Codice della Strada e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro".

    "Alcuni messi comunali sono stati persino sanzionati per la circolazione con un veicolo privo dei dispositivi di sicurezza obbligatori, nonostante l’utilizzo avvenga per ragioni di servizio. E' dovere dell’Amministrazione garantire ai propri dipendenti strumenti di lavoro sicuri, idonei e conformi alla normativa vigente ed a provvedere - conclude il testo della mozione - con urgenza all’acquisto, al noleggio o alla messa a disposizione, in qualsiasi forma ritenuta idonea, di un’autovettura regolarmente omologata e dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, da destinare ai messi comunali".

