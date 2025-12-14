Castelvetrano sul ponte più alto del Sud Italia: l’agenzia Citypass Travel entra nella storia di Costa Crociere

del 2025-12-14

Una bella notizia per Castelvetrano. Citypass Travel, agenzia di viaggi conosciuta e stimata in città, è stata premiata da Costa Crociere come prima agenzia del Sud Italia per vendite individuali durante il Protagonisti del Mare Global Summit 26.

La premiazione si è svolta in navigazione tra Marsiglia e Barcellona, ma il riconoscimento arriva dopo anni di lavoro quotidiano, fatto di sacrifici, impegno e attenzione verso i clienti. Un risultato che non nasce dall’oggi al domani e che porta il nome di Castelvetrano fuori dai confini locali.

"'Protagonisti del Mare Global Summit' è l’evento con cui Costa Crociere premia le agenzie che ottengono i migliori risultati in tutta Italia. Citypass Travel non è nuova a questi riconoscimenti, segno di una realtà solida che continua a crescere senza perdere il contatto con le persone. «Questo premio è di tutta la squadra e dei clienti che ci hanno scelto – dice Giacomo Bua – a loro va il nostro grazie». Un traguardo che rende orgogliosa la città e dimostra che, anche partendo da Castelvetrano, si può arrivare in alto con il lavoro serio e la credibilità.