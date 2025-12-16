Castelvetrano, anche quest'anno torna l'iniziativa solidale delle scatole ScaldaCuore del Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa
di: Comunicato Stampa - del 2025-12-16
Anche quest'anno torna l'iniziativa solidale delle scatole ScaldaCuore! Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, in collaborazione con l'associazione Cotulevi, organizza le giornate di raccolta delle scatole: lunedì 15 dicembre 2025 e lunedì 22 dicembre 2025
La donazione delle scatole potrà essere effettuata presso la sede del
Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa di via Milazzo, 44 - Chiesa degli Agonizzanti a Castelvetrano, per info chiamare i numeri 3404243839 - 3386437967
Prepara una scatola e riempila con:
- Qualcosa di caldo (sciarpa, guanti, cappello)
- Qualcosa di goloso (biscotti, cioccolata, caramelle)
- Un passatempo (libro, gioco, quaderno)
- Un prodotto per l'igiene personale
- Un biglietto con un messaggio di auguri
Un piccolo gesto che può portare calore e sorrisi a chi ne ha più bisogno in questo periodo natalizio. Partecipa anche tu! Insieme possiamo fare la differenza.