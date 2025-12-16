  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, anche quest'anno torna l'iniziativa solidale delle scatole ScaldaCuore del Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-16

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, anche quest'anno torna l'iniziativa solidale delle scatole ScaldaCuore del Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa

Anche quest'anno torna l'iniziativa solidale delle scatole ScaldaCuore! Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, in collaborazione con l'associazione Cotulevi, organizza le giornate di raccolta delle scatole: lunedì 15 dicembre 2025 e lunedì 22 dicembre 2025

    • La donazione delle scatole potrà essere effettuata presso la sede del
    Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa di via Milazzo, 44 - Chiesa degli Agonizzanti a Castelvetrano, per info chiamare i numeri 3404243839 - 3386437967

    Prepara una scatola e riempila con:
    - Qualcosa di caldo (sciarpa, guanti, cappello)
    - Qualcosa di goloso (biscotti, cioccolata, caramelle)
    - Un passatempo (libro, gioco, quaderno)
    - Un prodotto per l'igiene personale
    - Un biglietto con un messaggio di auguri

    Un piccolo gesto che può portare calore e sorrisi a chi ne ha più bisogno in questo periodo natalizio. Partecipa anche tu! Insieme possiamo fare la differenza.

