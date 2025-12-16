  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Progetto Reimar, Comune presenta ricorso contro esclusione e la Regione cambia idea. Ok a 188 Mila euro di finanziamento

Resta sempre aggiornato

del 2025-12-16

Commenti
Immagine articolo: Progetto Reimar, Comune presenta ricorso contro esclusione e la Regione cambia idea. Ok a 188 Mila euro di finanziamento

Castelvetrano alla fine è rientrata nel finanziamento regionale Reimar 2025 del Dipartimento Pesca Mediterranea dell’assessorato all’Agricoltura e Sviluppo rurale con il progetto “Il mare e la borgata” che riguarda la frazione marinara di Marinella di Selinunte.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Inizialmente il progetto, pare per un problema burocratico, non era stato ammesso non avendo ottenuto il punteggio minimo utile di 50 punti, come previsto dal bando scaduto lo scorso novembre.

    Il Comune di Castelvetrano, per mano del suo consulente a titolo gratuito Lina Stabile ha presentato ricorso argomentando i punti oggetto della contestazione che hanno trovato riscontro positivo. Il contributo pubblico ammissibile è pari a € 188.200,00, con un cofinanziamento comunale di € 22.584,00, per un importo complessivo di € 210.784,00.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Scende il prezzo dell'Olio d'Oliva, Giaramida: "Mercato all'ingrosso partito da 12 euro ora al di sotto delle 7 euro"

    Castelvetrano sul ponte più alto del Sud Italia: l’agenzia Citypass Travel entra nella storia di Costa Crociere

    Castelvetrano, furto con scasso ad un rifornimento di carburante

    Tutto pronto per la 63esima edizione della Rivista del Liceo Classico G. Pantaleo. In scena "Sognando Itaca"

    Fiamma Olimpica a Castelvetrano, emozionante staffetta per le vie della città

    Lube store p1 dal 7 ottobre