Progetto Reimar, Comune presenta ricorso contro esclusione e la Regione cambia idea. Ok a 188 Mila euro di finanziamento

del 2025-12-16

Castelvetrano alla fine è rientrata nel finanziamento regionale Reimar 2025 del Dipartimento Pesca Mediterranea dell’assessorato all’Agricoltura e Sviluppo rurale con il progetto “Il mare e la borgata” che riguarda la frazione marinara di Marinella di Selinunte.

Inizialmente il progetto, pare per un problema burocratico, non era stato ammesso non avendo ottenuto il punteggio minimo utile di 50 punti, come previsto dal bando scaduto lo scorso novembre.

Il Comune di Castelvetrano, per mano del suo consulente a titolo gratuito Lina Stabile ha presentato ricorso argomentando i punti oggetto della contestazione che hanno trovato riscontro positivo. Il contributo pubblico ammissibile è pari a € 188.200,00, con un cofinanziamento comunale di € 22.584,00, per un importo complessivo di € 210.784,00.