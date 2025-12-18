Screening cardio-nefrologico a Castelvetrano, visitati 15 pazienti grazie alla sinergia tra specialisti e Rotary Club

di: Redazione - del 2025-12-18

Grande successo per la giornata di screening cardiovascolare e nefrologico svoltasi il 18 dicembre 2025 presso l’ambulatorio di nefrologia e dialisi Diaverum di Castelvetrano, organizzata dalla Commissione Distrettuale Sport e Salute in collaborazione con il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice.

Grazie alla preziosa sinergia tra il Dott. Fabio Triolo, cardiologo, e il Dott. Giuseppe Buscaino, direttore sanitario e medico nefrologo del centro, sono stati visitati 15 pazienti tra i 18 e i 50 anni. L'iniziativa ha permesso di identificare precocemente potenziali fattori di rischio cardio-nefrologico, promuovendo stili di vita più sani e consapevoli.

Fondamentale è stato il sostegno del Rotary Club Castelvetrano, guidato dal presidente dell’anno sociale 2025-2026, Dott.ssa Antonella Lombardo, che ha creduto fortemente nel valore sociale di questa attività e nella necessità di portare la prevenzione nei territori.

L’evento si inserisce in un ampio progetto di promozione della salute, che punta non solo a offrire screening gratuiti in contesti sensibili, ma anche a diffondere la cultura della prevenzione cardiovascolare e dell’attività fisica sicura, specie tra i più giovani.

Un ringraziamento anche all’Ing. Mario Iannone, Operation Area Manager Sicilia della società Diaverum Italia srl e socio del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice per il supporto organizzativo e logistico.