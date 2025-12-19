  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

ASP Trapani, Sandro Provenzano nominato nuovo Risk Manager

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-19

Commenti
Immagine articolo: ASP Trapani, Sandro Provenzano nominato nuovo Risk Manager

Il dottor Sandro Provenzano è il nuovo Risk manager dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Ha firmato il contratto con il commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, ed è entrato subito in servizio, all'interno dell'Unità operativa Qualità e Rischio clinico. Questo profilo, che non era coperto in azienda da tre anni, gestisce il rischio clinico ed è una figura chiave per creare un ambiente di cura più sicuro, resiliente e orientato al miglioramento continuo, attraverso un approccio proattivo e sistematico che coinvolge tutta l'organizzazione sanitaria. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Provenzano, dal giugno 2021 dirigente medico all'ospedale di Castelvetrano, precedentemente era in servizio al Rischio clinico dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

    Tutto pronto per la 63esima edizione della Rivista del Liceo Classico G. Pantaleo. In scena "Sognando Itaca"

    Progetto Reimar, Comune presenta ricorso contro esclusione e la Regione cambia idea. Ok a 188 Mila euro di finanziamento

    Bus in fiamme sulla A29 dir. Trapani, per fortuna nessun ferito

    Fiamma Olimpica a Castelvetrano, emozionante staffetta per le vie della città

    Lube store p1 dal 7 ottobre