ASP Trapani, Sandro Provenzano nominato nuovo Risk Manager

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-19

Il dottor Sandro Provenzano è il nuovo Risk manager dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Ha firmato il contratto con il commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, ed è entrato subito in servizio, all'interno dell'Unità operativa Qualità e Rischio clinico. Questo profilo, che non era coperto in azienda da tre anni, gestisce il rischio clinico ed è una figura chiave per creare un ambiente di cura più sicuro, resiliente e orientato al miglioramento continuo, attraverso un approccio proattivo e sistematico che coinvolge tutta l'organizzazione sanitaria.

Provenzano, dal giugno 2021 dirigente medico all'ospedale di Castelvetrano, precedentemente era in servizio al Rischio clinico dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo.