Castelvetrano, passa il bilancio in Consiglio Comunale. Lentini: "Giornata storica"

del 2025-12-20

Immagine articolo: Castelvetrano, passa il bilancio in Consiglio Comunale. Lentini: “Giornata storica”

Questa sera il Consiglio Comunale di Castelvetrano ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2026–2028, dopo che la Giunta Comunale li aveva già approvati nel mese di ottobre scorso.

    • Si tratta di una giornata storica per la città, mai verificatasi prima: per la prima volta, infatti, il Consiglio Comunale approva il massimo documento contabile dell’Ente entro il 31 dicembre, consentendo al Comune di avviare il 2026 con una piena operatività amministrativa e finanziaria sin dai primi giorni dell’anno.

    Il Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, esprime un sentito ringraziamento a tutti i Consiglieri Comunali che hanno partecipato al dibattito e contribuito, con senso di responsabilità istituzionale, all’approvazione dei documenti di programmazione.

    • In particolare, il Sindaco rivolge un ringraziamento ai Consiglieri comunali di opposizione Monica Di Bella ed Enza Viola per il senso di responsabilità dimostrato nel garantire il mantenimento del numero legale, condizione essenziale per l’approvazione del bilancio, nell’interesse superiore della città.  Un ringraziamento particolare viene inoltre rivolto al Presidente del Consiglio Comunale, Mimmo Celia, per il ruolo di garanzia, equilibrio e corretto svolgimento dei lavori d’Aula.

    L’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2026–2028 rappresenta una solida base di programmazione, trasparenza ed efficienza, a beneficio della gestione della spesa pubblica e dello sviluppo della città.

