Folgore, sotto l’albero di Natale la prima vittoria in campionato

di: Redazione - del 2025-12-21

Nell'ultima gara del girone di andata del campionato di Eccellenza, la Folgore trova la sua prima vittoria in campionato espugnando il Sorrentino di Trapani. I rossoneri hanno vinto soffrendo tantissimo e nell'unica occasione creata, da calcio d'angolo trovano il goal vittoria con Buba. I locali hanno creato moltissime palle goal e conquistato oltre venti calci calci d'angolo ma nel calcio si sa che vince chi riesce a mettere il pallone dentro al sacco. Premiata la Folgore che chiude questa prima parte di campionato con la prima vittoria e sale a 4 punti in classifica, riducendo il gap nei confronti della penultima posizione. 

