L’artista castelvetranese Loiacono dona opera alla Chiesa San Francesco di Paola

di: Redazione - del 2025-12-17

All'interno di un pintone di vino è stato effettuato un taglio vetro ed inserita una natività, che funge a sua volta anche da lume con lampada RGB (led a colori) comandato da un telecomando. Questa creazione unica al mondo, l'artista castelvetranese Giuseppe Loiacono l'ha donata alla Chiesa San Francesco di Castelvetrano e domenica 21 dicembre dopo la Santa Messa sarà sorteggiata fra coloro che hanno partecipato. I proventi andranno in beneficenza.