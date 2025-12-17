Zoo Fattoria Rosario Carimi porta un sorriso all'Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo

di: Redazione - del 2025-12-17

Nella giornata di martedì 16 dicembre la solidarietà e la sensibilità dei castelvetranesi si è spostata nei corridoi dell’Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo per portare ai piccoli pazienti dell’ospedale, dolcezza, sorprese e tanta allegria. Lo Zoo Fattoria Rosario Carimi, nella persona del suo presidente Indiano Anna, ha avviato e portato a termine un evento denominato “Ti regalo un sorriso”. L’iniziativa non è un caso, e nemmeno la scelta dell’Ospedale dei Bambini, la motivazione nasce nel ricordo della piccola Mirea La Rosa figlia di Anna, che negli ultimi anni della sua breve vita, ha trascorso in quella struttura periodi di degenza molto lunghi, in buona parte dell’anno e ogni anno soprattutto nel periodo natalizio. Dal 2017 anno in cui la piccola Mirea è volata in cielo, Anna si è recata in quell’ospedale in forma privata a portare un po’ di gioia a quei bimbi meno fortunati, portando nel cuore il ricordo della piccola Mirea, che ancora oggi a distanza di 8 anni dalla sua scomparsa viene ricordata con affetto.

Quest’ anno finalmente, dopo qualche anno di pausa, Anna ha proposto l’iniziativa al compagno Filippo Carimi e al gruppo dello Zoo Fattoria, che hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, in maniera particolare nella persona di Filippo Catalano e improvvisamente la notizia si è sparsa a macchia d’olio raccogliendo consensi e partecipazione da tantissime persone della comunità Castelvetranese. E’ cominciata una campagna di raccolta di giocattoli di tutti i tipi che si sono aggiunti a quelli preparati dallo Zoo fattoria, oltre alle ceste di dolci preparati dai ragazzi della TED scuola di formazione professionale con l’appoggio totale di Alessandra Cascio e Giuseppe Messina, e la supervisione di Filippo Catalano che ha persino preparato dolci per intolleranti e celiaci.

L’entusiasmo e la grande sensibilità di chi ha collaborato a questa iniziativa, ha fatto si che ogni bambino dei singoli reparti, ha avuto il suo regalo, i bambini che potevano, hanno raggiunto la sala grande del padiglione centrale dove ad accoglierli hanno trovato I Re Magi, Babbo Natale e Mamma Natale, gli elfi le mascotte di Peppa Pig, Spiderman, Stich, Minni, e altri personaggi, i bambini che invece non potevano deambulare e nel massimo del rispetto per le varie patologie, sono stati raggiunti nelle loro stanze e omaggiati di dolci e regalini per tutti. Inoltre sono stati lasciati alla ludoteca dell’ospedale giocattoli, lego, materiale didattico, colori, matite, pupazzi, giochi interattivi e tanto altro, che verrà messo a disposizione di tutti i bambini che vorranno usarli.

L’esperienza ha arricchito i partecipanti, ai bambini non è stato portato un regalo materiale perché in quel posto che ti tiene lontano da casa, dalle persone che ami, che viene vissuto come estraneo, il dono diventa simbolo di normalità, di speranza, di casa. Donare un oggetto ad un bambino in ospedale, è un atto di profonda umanità, quel gesto trasforma quei piccoli guerrieri in quello che realmente sono, bambini, con i sogni di bambini e con il desiderio immenso di tornare alla vita di tutti i giorni. Questo è il vero spirito del Natale, questa mattinata ha riempito il cuore di tutti coloro che vi hanno preso parte. L’emozione di Anna Indiano è stata grande, nel rivedere luoghi e persone che conservano vivo il ricordo della piccola Mirea, dal primario del reparto di Pediatria Generale la Dott.ssa Cristina Maggio, agli infermieri ancora in servizio che la portano nel cuore.

Ma la cosa che realmente ha reso speciale l’evento è stata la grande solidarietà e partecipazione di tante persone che sia a titolo personale che come associazioni e attività commerciali si sono unite a questo progetto.

Lo Zoo Fattoria Rosario Carimi, ringrazia con tutto il cuore: TED Formazione Professionale nelle persone di Alessandra Cascio e Giuseppe Messina, Filippo Catalano, docenti e allievi della scuola; Assessore Rosalia Ventimiglia, CO.TU.LE.VI sportello di ascolto e centro Antiviolenza; Bar Mc2, Bar Vivona; Rifornimento ESSO, Giusy Messina, Village Toys, Anna Fichera, Simona Aggiato, Studio Psicologico Dott. Agueli, PALMAVITAE Castelvetrano, Antonino Gucciardo rappresentante della Chiesa Evangelica Cristina che ha contribuito con un sostanzioso apporto di doni, panettoni e materiale didattico, Centro diurno bambini diversamente abili, Elisa Mistretta, Riggio Parrucchieri, Antonella Messina Denaro, Sofia Centro Confettate, Parrucchieria Figaro Barber, New Flora Maliarda, Johara Mannone Mascotte con tutto il suo splendido gruppo che animato ancora di più la visita e alcuni figuranti dello Zoo Fattoria Rosario Carimi i Re magi Giovanni Tortorici, Franco Gigante, Carmelo Monte, Anna Giordano, Anna Gelsomino, e infine un grazie particolare al Dott. Fruscione che ha curato l’organizzazione interna dell’ospedale.

Questa giornata ha dato modo a chi ha potuto viverla di comprendere il vero senso del Natale, che è casa, famiglia e amore sincero e di avere la consapevolezza che i problemi di tutti i giorni che sembrano grandi, diventano nulla rispetto alla sofferenza di questi piccoli eroi. Aggiunge Anna Indiano: “Questa giornata verrà chiusa nello scrigno dei ricordi preziosi, perchè preziosa è l’emozione di saper donare e di poter ricevere, e di saper trasformare anche solo per poco tempo il dolore in gioia”.