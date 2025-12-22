Castelvetrano, intitolato uno slargo all’indimenticato Dott. Fausto Mulè

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-22

La Giunta Comunale di Castelvetrano ha deciso di intitolare il già Largo Luigi Veronelli a “Largo Fausto Mulè – Medico”, rendendo omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia umana e sociale della nostra comunità. «Questa intitolazione – dichiara il Sindaco Avv. Giovanni Lentini – è un atto di memoria e di riconoscenza verso un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla cura delle persone. Il Dott. Fausto Mulè è stato molto più di un medico: è stato un riferimento umano, una presenza silenziosa ma costante, un esempio di servizio e dedizione».

Negli anni, il Dott. Mulè era diventato punto di riferimento anche per pazienti provenienti da altre città della provincia, grazie alla sua grande professionalità e alle indiscutibili capacità diagnostiche. Per decenni ha lavorato anche presso il laboratorio d’analisi dell’Ospedale di Castelvetrano. «Castelvetrano – prosegue il Sindaco – sceglie di ricordare chi ha saputo onorare la propria professione mettendola al servizio del bene comune. Dare il suo nome allo slargo di intersezione tra via Pantaleo, via Garibaldi e piazza Carlo d’Aragona, nei pressi di dove iniziò la sua attività professionale, significa custodire e trasmettere quei valori di solidarietà, responsabilità e rispetto che tengono unita una comunità».