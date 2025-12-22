  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, intitolato uno slargo all’indimenticato Dott. Fausto Mulè

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-22

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, intitolato uno slargo all’indimenticato Dott. Fausto Mulè

La Giunta Comunale di Castelvetrano ha deciso di intitolare il già Largo Luigi Veronelli a “Largo Fausto Mulè – Medico”, rendendo omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia umana e sociale della nostra comunità. «Questa intitolazione – dichiara il Sindaco Avv. Giovanni Lentini – è un atto di memoria e di riconoscenza verso un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla cura delle persone. Il Dott. Fausto Mulè è stato molto più di un medico: è stato un riferimento umano, una presenza silenziosa ma costante, un esempio di servizio e dedizione».

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Negli anni, il Dott. Mulè era diventato punto di riferimento anche per pazienti provenienti da altre città della provincia, grazie alla sua grande professionalità e alle indiscutibili capacità diagnostiche. Per decenni ha lavorato anche presso il laboratorio d’analisi dell’Ospedale di Castelvetrano. «Castelvetrano – prosegue il Sindaco – sceglie di ricordare chi ha saputo onorare la propria professione mettendola al servizio del bene comune. Dare il suo nome allo slargo di intersezione tra via Pantaleo, via Garibaldi e piazza Carlo d’Aragona, nei pressi di dove iniziò la sua attività professionale, significa custodire e trasmettere quei valori di solidarietà, responsabilità e rispetto che tengono unita una comunità».

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

    Imponente operazione antidroga in tutta Italia, arresti nel trapanese. Controlli anche a Castelvetrano

    Bus in fiamme sulla A29 dir. Trapani, per fortuna nessun ferito

    Screening cardio-nefrologico a Castelvetrano, visitati 15 pazienti grazie alla sinergia tra specialisti e Rotary Club

    Finanziere libero dal servizio evita tragedia salvando una donna

    Lube store p1 dal 7 ottobre