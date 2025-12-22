Castelvetrano, uffici anagrafici e carte d’identità verso la piena operatività

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-22

Dopo le criticità dei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale informa che le anomalie tecniche legate al collegamento con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sono state risolte. Gli uffici anagrafici e carte di identità stanno progressivamente riprendendo la piena operatività e, nelle prossime ore, i servizi di rilascio delle certificazioni e dei documenti torneranno gradualmente alla normalità.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante il periodo di disservizio e resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.