Castelvetrano, uffici anagrafici e carte d’identità verso la piena operatività

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-22

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, uffici anagrafici e carte d’identità verso la piena operatività

Dopo le criticità dei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale informa che le anomalie tecniche legate al collegamento con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sono state risolte. Gli uffici anagrafici  e carte di identità stanno progressivamente riprendendo la piena operatività e, nelle prossime ore, i servizi di rilascio delle certificazioni e dei documenti torneranno gradualmente alla normalità.

    • L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante il periodo di disservizio e resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

