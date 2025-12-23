  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, il bilancio passa ma la maggioranza è risicata tra abbandoni dell’aula e assenze

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-23

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, il bilancio passa ma la maggioranza è risicata tra abbandoni dell’aula e assenze

Passa il Bilancio in consiglio comunale ma nella maggioranza i distinguo di alcuni consiglieri che hanno lasciato l’aula poco prima del voto fanno capire che Lentini non può contare su una maggioranza numerosa e compatta. Solo la presenza in aula dei consiglieri d’opposizione Enza Viola e Monica Di Bella ha consentito il mantenimento del numero legale e la conseguente votazione con esito positivo da parte di 8 consiglieri di maggioranza.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Non hanno votato il bilancio i consiglieri Barbara Vivona, Rosy Milazzo, Vita Alba Pellerito. Assenti anche Impallari, Craparotta, Catalanotto. I consiglieri Milazzo e Craparotta assenti per motivi strettamente personali. 

    Di Barbara Vivona (che ha votato il Dup), vice presidente del consiglio comunale, ormai è nota la sua posizione rispetto al partito di Forza Italia, di cui lei fa parte pur non riconoscendo né la segreteria comunale né la segreteria provinciale nella persona di Tony Scilla facendo la stessa riferimento all’On. Pellegrino. Stupore e diversi “no comment” in Fratelli d’Italia per la mossa della Pellerito che ha lasciato l’aula poco prima del voto nonostante il partito nei mesi scorsi ha dialogato e sta dialogando proficuamente con il Sindaco concordando la strategia politica dei prossimi mesi. Il consigliere Sammartano ha, infatti, votato a favore.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Preziosi i voti a favore di Gabriella Marchese (Forza Italia), Francesco Sammartano (FdI), Salvatore Stuppia, Mimmo Celia e Daniele Stallone (DC), Maria Italia e Salvatore Roccolino (Castelvetrano Rinasce), Giuseppe Errante Parrino (indipendente).

    Di certo alcune posizioni politiche impongono in capo al Sindaco Lentini riflessioni e azioni preventive per evitare che la maggioranza possa andare sotto con i numeri in consiglio comunale dopo aver vinto le elezioni con una maggioranza tale da poter governare la città.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

    Imponente operazione antidroga in tutta Italia, arresti nel trapanese. Controlli anche a Castelvetrano

    Bus in fiamme sulla A29 dir. Trapani, per fortuna nessun ferito

    Finanziere libero dal servizio evita tragedia salvando una donna

    Screening cardio-nefrologico a Castelvetrano, visitati 15 pazienti grazie alla sinergia tra specialisti e Rotary Club

    Lube store p1 dal 7 ottobre