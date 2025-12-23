Castelvetrano, il bilancio passa ma la maggioranza è risicata tra abbandoni dell’aula e assenze

di: Redazione - del 2025-12-23

Passa il Bilancio in consiglio comunale ma nella maggioranza i distinguo di alcuni consiglieri che hanno lasciato l’aula poco prima del voto fanno capire che Lentini non può contare su una maggioranza numerosa e compatta. Solo la presenza in aula dei consiglieri d’opposizione Enza Viola e Monica Di Bella ha consentito il mantenimento del numero legale e la conseguente votazione con esito positivo da parte di 8 consiglieri di maggioranza.

Non hanno votato il bilancio i consiglieri Barbara Vivona, Rosy Milazzo, Vita Alba Pellerito. Assenti anche Impallari, Craparotta, Catalanotto. I consiglieri Milazzo e Craparotta assenti per motivi strettamente personali.

Di Barbara Vivona (che ha votato il Dup), vice presidente del consiglio comunale, ormai è nota la sua posizione rispetto al partito di Forza Italia, di cui lei fa parte pur non riconoscendo né la segreteria comunale né la segreteria provinciale nella persona di Tony Scilla facendo la stessa riferimento all’On. Pellegrino. Stupore e diversi “no comment” in Fratelli d’Italia per la mossa della Pellerito che ha lasciato l’aula poco prima del voto nonostante il partito nei mesi scorsi ha dialogato e sta dialogando proficuamente con il Sindaco concordando la strategia politica dei prossimi mesi. Il consigliere Sammartano ha, infatti, votato a favore.

Preziosi i voti a favore di Gabriella Marchese (Forza Italia), Francesco Sammartano (FdI), Salvatore Stuppia, Mimmo Celia e Daniele Stallone (DC), Maria Italia e Salvatore Roccolino (Castelvetrano Rinasce), Giuseppe Errante Parrino (indipendente).

Di certo alcune posizioni politiche impongono in capo al Sindaco Lentini riflessioni e azioni preventive per evitare che la maggioranza possa andare sotto con i numeri in consiglio comunale dopo aver vinto le elezioni con una maggioranza tale da poter governare la città.