Folgore, ancora una penalizzazione dopo la gioia per la prima vittoria in campionato

di: Redazione - del 2025-12-24

Immagine articolo: Folgore, ancora una penalizzazione dopo la gioia per la prima vittoria in campionato

L'esultanza per la prima vittoria in campionato della Folgore, dura davvero poco, infatti, ieri pomeriggio si è appresa la notizia, pubblicata dalla fanpage "Folgorino dal 1945" della decisione del Tribunale Federale Territoriale, in merito alla vertenza economica dell'ex calciatore Armando Di Martino, che ha disposto l’applicazione di pesanti sanzioni nei confronti del club rossonero. "Ammenda di 600 euro ed un punto di penalizzazione oltre l'inibizione di sei mesi al carico del Presidente Barraco". Secondo quanto appreso pare che la società abbia in mano la documentazione per impugnare in appello la sentenza chiedendo l'annullamento delle sanzioni.

    • La vittoria in campionato, in casa dell'Accademia Trapani, dei rossoneri ha avuto però una coda disciplinare in corso, tanto che la gara al momento non è stata omologata. Da notizie apprese, la società trapanese ha avviato reclamo per presunta irregolarità di tesseramento di un calciatore della Folgore impiegato nella gara di domenica. Nei prossimi giorni la decisione del Giudice Sportivo

