Soddisfazione del Comitato cittadino in memoria del Fausto Mulè per l'intitolazione

di: Redazione - del 2025-12-24

Commenti
Don Undari

In foto: Don Undari (ph. Baldassare Genova)

Nei giorni scorsi, come avevamo pubblicato, in un precedente articolo, la Giunta Comunale di Castelvetrano ha deciso di intitolare il già Largo Luigi Veronelli a “Largo Fausto Mulè – Medico”, rendendo omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia umana e sociale della nostra comunità.

    • Il comitato cittadino "Per onorare la memoria del dottor Fausto Mulè" esprime soddisfazione "per la decisione della Giunta Comunale di accogliere la proposta di intitolare una via all’illustre concittadino. Nel manifestare apprezzamento per l’iniziativa, il Comitato impegna l'Amministrazione nel seguire le procedure, avviate presso la Regione, per l’intitolazione dell’ospedale al medico scomparso".

    Il lettore scrive

