Castelvetrano, inaugurata e benedetta la "Campanella di Sacrestia" nella Chiesa di San Bartolomeo

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-26

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, inaugurata e benedetta la “Campanella di Sacrestia” nella Chiesa di San Bartolomeo

“Accolta e sistemata la Notte Santa di Natale, è stata benedetta ed ed inaugurata nella Solenne Celebrazione Eucaristica del Giorno del Santo Natale alle 12, la Campanella di Sacrestia della Chiesa Oratoriale di San Bartolomeo in Castelvetrano che dai primi giorni di dicembre 2025 ha riniziato il suo lavoro Pastorale ed Oratoriale. Il Rettore don Vincenzo Aloisi insieme alla piccolissima Comunità di San Bartolomeo ha accolto la nuova campanella di Sacrestia. Nella Santa Notte di Natale, la nostra chiesa di San Bartolomeoinfatti è stata arricchita dalla "Campanella di Sacrestia" Battezzata "Din Don Donatella", perché chi ha lavorato per appenderla è ina carissima e laboriosa Sorella che porta questo nome che richiama ed evoca questo umile ma prezioso oggetto liturgico che ha iniziato ufficialmente il suo lavoro spirituale e pastorale proprio nella solenne Celebrazione Eucaristica del Giorno di Natale - ORE 12, attraverso il rito solenne di Benedizione officiata del Rettore don Vincenzo Aloisi e della sparuta e ancora piccola Comunità dei Frdeli riuniti per la Celebrazione Festiva del giorno di Natale.

    • Un momento di grande gioia per tutti perché ci incoraggia a riprendere speditamente il cammino interrotto in questa meravigliosa chiesetta circa 6 anni, quando il vecchietto e stanco Parroco il caro e prezioso don Alfredo Culoma, proprio nel periodo della Pandemia Covid è andato a vivere in una Casa di Cura a Partanna. Il “Campanello Liturgico di Sacrestia” è una piccola campana dal suono squillante, posta vicino alla porta della sacrestia e suonata dal ministrante per annunciare ai fedeli l'inizio imminente della Santa Messa, segnalando l'uscita del celebrante e richiamando l'attenzione su questo momento importante della liturgia, un invito alla preghiera e alla preparazione.

    Funzione e Significato:

    • Richiamo all'attenzione: Serve a richiamare l'attenzione dei fedeli che magari stanno ancora parlando o sono distratti, invitandoli al raccoglimento.
    Annuncio: Segnala l'inizio della celebrazione eucaristica, un momento solenne che richiede riverenza.
    Tradizione: È un complemento tradizionale all'attività liturgica, presente fin dalle prime comunità cristiane, anche se l'uso specifico è stato formalizzato nel tempo.
    Posizione: Di solito è appesa sopra la porta della sacrestia.
    Suono: Ha un suono particolarmente squillante e distinto per farsi sentire sopra i rumori della chiesa.
    Materiale: Può essere in ottone, ma in passato anche in oro o argento, spesso finemente.
    In sintesi: il campanello della sacrestia è la prima "voce" che prepara i fedeli all'ingresso del sacerdote e all'inizio del Mistero eucaristico, un gesto semplice ma carico di significato spirituale.

    In questo tempo di Natale Don Vincenzo Aloisi, all’invito squillante della Din Don Donatella, celebrerà alle 12 insieme ai fedeli la Santa Messa festiva di:

    Domenica 28 dicembre “Festa della Santa Famiglia“;
    Giovedì 01 Gennaio, “Festa della Madre di Dio”;
    Domenica 04 Gennaio; Martedì 06 Gennaio “ Festa dell’ Epifania“;
    Domenica 11 Gennaio “Festa della Battesimo di Gesù” alle 12:00.

    Un invito Speciale la Comunità di San Bartolomeo lo rivolge a tutte le Donne d’ogni età, invitate a partecipare al consueto ed annuale

    Ritiro per le donne animato dalla Fraternità Betlemme di Èfrata che si terrà nei locali della nostra Chiesa Oratoliale di San Bartolomeo il prossimo

    Sabato 27 dicembre dal tema :“DISCEPOLE: Il volto Femminile del Vangelo. Questa mattinata di Spiritualità e di Formazione tutta al femminile sarà condotta dalla Dott.ssa Valeria Firenze, Causelor, Avvocato e Moderatrice Generale della Fraternità Cattolica Betlemme di Èfrata. Il ritiro inizierà alle ORE 9.30 e si concluderà dopo il pranzo condiviso con il portateco). (Per maggiori info e avviso di partepazione chiama al cell: 3274027271 oppure vedi post

    Facebook pagine: don Vincenzo Aloisio https://www.facebook.com/share/17F1zxs8Gd/; San Bartolomeo https://www.facebook.com/share/1DJPjCEbxy/ oppure Fraternità Cattolica Betlemme di Èfrata https://www.facebook.com/share/1CCHC4eFAy/).

     

