ASP Trapani, operativo il nuovo numero telefonico prenotazioni CUP

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-27

Commenti
Immagine articolo: ASP Trapani, operativo il nuovo numero telefonico prenotazioni CUP

(ph. asp.cz.it)

Da mercoledì 24 dicembre è operativo il nuovo numero del servizio di prenotazione telefonica CUP dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Chiamando il numero 0923 025025 si potrà parlare con operatori dedicati per prenotare le prestazioni sanitarie in modo semplice e diretto.

    • Il nuovo recapito si affianca ai numeri CUP già attivi  331 1402643 - 331 1402817 - 331 1402591 - 331 1402788 e nelle prossime settimane diventerà l’unico numero di riferimento per le prenotazioni telefoniche CUP. L'Asp lavora ogni giorno per migliorare i servizi sanitari sul nostro territorio. 

     

