  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Il Miele di Segesta premiato al Concorso "Grandi Mieli d’Italia" 2025

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-23

Commenti
Immagine articolo: Il Miele di Segesta premiato al Concorso "Grandi Mieli d’Italia" 2025

Grande soddisfazione per la partecipazione al prestigioso concorso nazionale “Grandi Mieli d’Italia – Tre Gocce d’Oro 2025”, tenutosi come da tradizione a Castel San Pietro Terme. I quattro mieli millefiori presentati in gara hanno ottenuto importanti riconoscimenti, confermando la qualità e l’eccellenza del lavoro svolto in campo apistico. Tre dei mieli millefiori sono stati insigniti dell’ambita Goccia d’Oro, simbolo di un prodotto di alta qualità sensoriale, mentre uno dei campioni si è distinto ulteriormente, conquistando Due Gocce d’Oro, un riconoscimento riservato ai mieli che eccellono per caratteristiche organolettiche, purezza e armonia.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il miele che ha ottenuto le Due Gocce d’Oro è stato prodotto dalle api che operano nel suggestivo contesto del Parco Archeologico di Segesta, in Sicilia: un luogo in cui natura, storia e biodiversità si fondono in un ambiente incontaminato. Questo riconoscimento rappresenta non solo un premio alla qualità del miele, ma anche alla scelta consapevole di allevare api in un contesto così ricco e autentico.

    La partecipazione al concorso “Grandi Mieli d’Italia”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale del Miele, rappresenta un importante banco di prova per gli apicoltori di tutta la penisola. Il concorso è riconosciuto a livello nazionale per l’accuratezza delle analisi e la competenza della giuria, composta da esperti degustatori che valutano ogni miele in base a criteri rigorosi. Questo risultato è una conferma del valore di un'apicoltura attenta, rispettosa dell’ambiente e orientata alla qualità. Un grande traguardo, ma anche uno stimolo a proseguire su una strada fatta di dedizione, passione e continua ricerca dell’eccellenza.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Castelvetrano, colto da malore in campagna, muore 62enne

    Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

    Salemi, auto si schianta contro guardrail e cade dal cavalcavia. A bordo anche un bambino

    Imponente operazione antidroga in tutta Italia, arresti nel trapanese. Controlli anche a Castelvetrano

    Finanziere libero dal servizio evita tragedia salvando una donna

    Lube store p1 dal 7 ottobre