Il Miele di Segesta premiato al Concorso "Grandi Mieli d’Italia" 2025

di: Redazione - del 2025-12-23

Grande soddisfazione per la partecipazione al prestigioso concorso nazionale “Grandi Mieli d’Italia – Tre Gocce d’Oro 2025”, tenutosi come da tradizione a Castel San Pietro Terme. I quattro mieli millefiori presentati in gara hanno ottenuto importanti riconoscimenti, confermando la qualità e l’eccellenza del lavoro svolto in campo apistico. Tre dei mieli millefiori sono stati insigniti dell’ambita Goccia d’Oro, simbolo di un prodotto di alta qualità sensoriale, mentre uno dei campioni si è distinto ulteriormente, conquistando Due Gocce d’Oro, un riconoscimento riservato ai mieli che eccellono per caratteristiche organolettiche, purezza e armonia.

Il miele che ha ottenuto le Due Gocce d’Oro è stato prodotto dalle api che operano nel suggestivo contesto del Parco Archeologico di Segesta, in Sicilia: un luogo in cui natura, storia e biodiversità si fondono in un ambiente incontaminato. Questo riconoscimento rappresenta non solo un premio alla qualità del miele, ma anche alla scelta consapevole di allevare api in un contesto così ricco e autentico.

La partecipazione al concorso “Grandi Mieli d’Italia”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale del Miele, rappresenta un importante banco di prova per gli apicoltori di tutta la penisola. Il concorso è riconosciuto a livello nazionale per l’accuratezza delle analisi e la competenza della giuria, composta da esperti degustatori che valutano ogni miele in base a criteri rigorosi. Questo risultato è una conferma del valore di un'apicoltura attenta, rispettosa dell’ambiente e orientata alla qualità. Un grande traguardo, ma anche uno stimolo a proseguire su una strada fatta di dedizione, passione e continua ricerca dell’eccellenza.