Bonus giochi online, tutto quello che si deve sapere prima dell’iscrizione

di: Giovanni Palermo - del 2025-12-23

(ph. www.casinoonlineitaliani.info)

Per chi desidera provare a giocare sui siti di casinò online, il concetto di “bonus” è molto probabilmente qualcosa di già noto, anche solo per sentito dire. Tuttavia, c’è da dire che non è cosa comune conoscere esattamente come funzionano. Infatti, ci sono dei cavilli che è importante sapere, ma di cui non tutti sono al corrente.

In questo articolo, sarà nostra premura immergerci nell’argomento, pur senza dilungarci eccessivamente, in modo da poter dare tutte le informazioni utili, ma senza far perdere tempo a nessuno.

Cosa sono i bonus di casinò?

Una definizione preliminare sui bonus di casinò è necessaria per aiutarci a comprendere a fondo l’argomento. Un bonus di casinò è, semplicemente, un incentivo di carattere monetario, oppure un accredito di funzionalità spendibili sulla piattaforma.

Per “funzionalità”, intendiamo per esempio i bonus di free spin, che sono dei giri gratis per le slot machine. Un bonus di questo tipo consente all’utente di ottenere e utilizzare gratuitamente un determinato numero di giri di rulli.

In altri casi, invece, i bonus hanno un carattere “monetario”, inteso qui come un incentivo di ricarica, oppure un bonus virtuale da poter giocare alle slot, ai giochi di carte o ai titoli arcade come Aviator.

In generale, quindi, è considerabile un bonus di casinò ogni forma di beneficio, ricompensa o accredito che consente di giocare alle attività proposte dalla piattaforma, oppure di fare progressi nel menu delle missioni secondarie (che a loro volta danno ulteriori premi).

Le tipologie di bonus di casinò

Ovviamente, i bonus di casinò non sono tutti uguali. Ne esistono di una grande varietà, in modo da offrire sempre qualcosa di diverso a tutti i giocatori. Ciò è ideale sia per coloro che vogliono provare qualcosa di nuovo, ma anche per chi sa già che cosa vuole, dato che potrà semplicemente riscattare la promozione che desidera. Molti bonus richiedono un codice promozionale per essere riscattati, quindi è sempre una buona idea controllare i codici bonus dei casinò online sulla loro pagina promozionale ufficiale prima di giocare.

Tra i vari tipi di bonus di casinò proposti, troviamo i seguenti:

bonus di benvenuto: è la promozione preferita dalla maggior parte degli utenti. Riservata solamente a coloro che si iscrivono per la prima volta a una nuova piattaforma, è ciò che consente d’iniziare la propria esperienza su un nuovo sito di casinò con una marcia in più. Il bonus di benvenuto può essere una combinazione degli incentivi che spieghiamo qui sotto;

bonus di ricarica: a fronte di un deposito qualificante (solitamente di 10€ minimo), la piattaforma riconosce al giocatore una percentuale extra sotto forma di bonus. Formule come “bonus del 100%” indicano che un deposito qualificante sarà soggetto a un raddoppio. Quindi, una persona che deposita, per esempio, 20€ otterrà altri 20€ come denaro virtuale;

bonus in free spin: i giri gratis sono particolarmente apprezzati dai giocatori di slot machine, dato che consentono alle persone di girare i rulli senza dover utilizzare il proprio saldo di gioco reale. Spesso i bonus di benvenuto offrono anche dei pacchetti di 50, 100 o più giri gratis da poter spendere su alcune slot specifiche (come per esempio Big Bass Bonanza), ma alcune volte può capitare di poter spendere i free spin liberamente;

altri bonus particolari: alcune piattaforme cercano di restare competitive offrendo dei bonus molto specifici, come per esempio delle sottoscrizioni ai siti di streaming per il calcio , e altro ancora.

Le procedure per ottenere i bonus di casinò

Per poter riscattare un bonus di casinò, bisogna considerare le procedure da avviare. Il processo non è così complicato, ma bisogna conoscere i Termini e le Condizioni che regolano il funzionamento di un incentivo. Solo così, infatti, è possibile sapere con precisione che cosa fare per accedere all’incentivo proposto.

Dunque, la prima cosa da fare è leggere i suddetti Termini. Si tratta del regolamento che stabilisce le modalità di erogazione del servizio, il limite temporale entro il quale poterlo utilizzare, la data di scadenza, i giochi su cui poterlo spendere, e così via.

Bisogna anche prestare attenzione ai requisiti ulteriori che potrebbero applicarsi, come nel caso dei codici bonus. Alcune promozioni, infatti, si attivano solo dopo aver riscosso con successo il codice bonus relativo. In alcuni casi, si attiva in automatico al momento della registrazione, ma in altri è necessario inserirlo in fase di compilazione per poterlo ottenere.

È fondamentale conoscere se c’è bisogno di un codice: infatti, coloro che si registrano e/o effettuano un versamento senza attivarlo rischiano di non vedersi accreditato il bonus.

Oltre a tutto ciò, ricorda di effettuare un deposito qualificante (se richiesto). Se non effettuerai un deposito minimo, non potrai ricevere la promozione. Nei casi in cui il minimo richiesto è di 20€ e viene effettuato un versamento di soli 10€, tale promozione non sarà considerata valida per via del mancato raggiungimento dei requisiti.

In generale, il vero segreto consiste nel leggere i Termini e le Condizioni di utilizzo. È là che si trovano tutte le informazioni necessarie per poter attivare la promozione, sia essa un incentivo ricorrente per gli utenti già iscritti, sia essa per i nuovi giocatori che si sono appena registrati. È consigliabile di non saltare questa procedura, poiché si tratta di un passaggio fondamentale per poter giocare in serenità, conoscendo tutto quello che c’è da sapere sul funzionamento di un incentivo.

Conclusioni

Ora che abbiamo visto come funzionano i bonus di casinò, invitiamo a considerare la sicurezza e la gestione del proprio conto di gioco come fattori importantissimi per godere di un’esperienza sicura, divertente e puramente di svago.