Atleta della Castelvetrano-Selinunte Scuola Calcio Elìte convocato nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15

di: Redazione - del 2025-12-27

Il giovane calciatore della Castelvetrano Selinunte Scuola Calcio Elìte, Paolino Gulotta, nato nel 2011, è stato convocato per un allenamento con la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15 che si svolgerà a Catanzaro. Grande soddisfazione per la società castelvetranese e grande motivo di orgoglio per il ragazzo che vivrà un'esperienza unica. Paolino Gulotta è un centrocampista con grandi doti tecniche tanto da essere seguito già da alcune società professioniste.