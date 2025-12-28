Addio a Natala, la “nonnina” centenaria castelvetranese. L’affetto dei nipoti: “Il tuo amore la nostra casa”

del 2025-12-28

É scomparsa Maltese Natala la nonnina castelvetranese nata a Castelvetrano il 18 ottobre 1924, mamma di cinque figli, tre maschi e due femmine di cui una scomparsa all'età di 52 anni. Aveva da qualche mese raggiunto il traguardo dei 101 anni. Il ricordo pieno di affetto e amore da parte dei nipoti: "Cara nonna, il tuo amore è stato la nostra casa, il tuo sorriso la nostra forza. Anche se non possiamo più tenerti per mano, continueremo a sentirti accanto in ogni ricordo, in ogni insegnamento, in ogni gesto d’amore che ci hai lasciato. Vivrai per sempre nei nostri cuori. I tuoi nipoti".

Nella foto sotto, il festeggiamento dei 100 anni avvenuto il 18 ottobre 2024